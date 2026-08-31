Сытный пирог из слоеного теста: добавьте внутрь куриное филе и грибы

Из слоеного теста легко приготовить сытный домашний пирог с сочной начинкой. Для этого достаточно добавить куриное филе, шампиньоны, сыр и немного сливок. Выпечка получается ароматной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Такой пирог можно приготовить на ужин или подать к праздничному столу.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с курицей и грибами опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 400–500 г

куриное филе – 1 небольшое

шампиньоны – 150 г

лук – 1 шт.

сливки 30% – 50 мл.

твёрдый сыр – 100 г

крем-сыр – 100 г

зелень – по вкусу

яичный желток – 1 шт.

кунжут – для посыпки

растительное масло – для жарки

соль и черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны, посолите и поперчите. Готовьте на среднем огне, пока из грибов не выпарится вся лишняя жидкость.

2. Готовые шампиньоны переложите на тарелку. На той же сковороде обжарьте куриное филе, нарезанное небольшими кусочками. Добавьте соль и перец и готовьте до появления легкой румяной корочки.

3. Верните грибы к курице, влейте сливки и перемешайте. Прогрейте начинку несколько минут, чтобы сливки немного загустели. В конце добавьте мелко нарезанную зелень, выключите огонь и всыпьте натертый твёрдый сыр. Перемешайте, чтобы он равномерно распределился в начинке.

4. Заранее достаньте слоеное тесто из холодильника, чтобы оно стало более эластичным. Раскатайте пласт и выложите по центру полоску крем-сыра. Сверху распределите приготовленную начинку из курицы и грибов.

5. По обеим сторонам от начинки сделайте параллельные надрезы на тесте. Чередуя полоски с разных сторон, переплетите их поверх начинки, чтобы пирог приобрел аккуратную форму косички.

6. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым желтком и посыпьте кунжутом.

7. Выпекайте пирог из слоеного теста в предварительно разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут. Ориентируйтесь на цвет теста: оно должно хорошо подрумяниться и стать хрустящим.

8. Готовый пирог достаньте из духовки и оставьте на несколько минут, чтобы начинка немного застыла. Нарежьте выпечку порционными кусочками и подавайте теплой.

9. Такой домашний пирог с курицей и грибами станет удобным вариантом для сытного ужина, перекуса или угощения гостей. По желанию в начинку можно добавить больше зелени или использовать крем-сыр с добавками.

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