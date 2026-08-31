Сытный пирог из слоеного теста: добавьте внутрь куриное филе и грибы

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
204
Сытный слоеный пирог с курицей и грибами
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Из слоеного теста легко приготовить сытный домашний пирог с сочной начинкой. Для этого достаточно добавить куриное филе, шампиньоны, сыр и немного сливок. Выпечка получается ароматной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Такой пирог можно приготовить на ужин или подать к праздничному столу.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с курицей и грибами опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Рецепт слоеного пирога

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 400–500 г
  • куриное филе – 1 небольшое
  • шампиньоны – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • сливки 30% – 50 мл.
  • твёрдый сыр – 100 г
  • крем-сыр – 100 г
  • зелень – по вкусу
  • яичный желток – 1 шт.
  • кунжут – для посыпки
  • растительное масло – для жарки
  • соль и черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Выкладываем начинку

1. Сначала приготовьте начинку. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны, посолите и поперчите. Готовьте на среднем огне, пока из грибов не выпарится вся лишняя жидкость.

2. Готовые шампиньоны переложите на тарелку. На той же сковороде обжарьте куриное филе, нарезанное небольшими кусочками. Добавьте соль и перец и готовьте до появления легкой румяной корочки.

3. Верните грибы к курице, влейте сливки и перемешайте. Прогрейте начинку несколько минут, чтобы сливки немного загустели. В конце добавьте мелко нарезанную зелень, выключите огонь и всыпьте натертый твёрдый сыр. Перемешайте, чтобы он равномерно распределился в начинке.

Раскатываем тесто

4. Заранее достаньте слоеное тесто из холодильника, чтобы оно стало более эластичным. Раскатайте пласт и выложите по центру полоску крем-сыра. Сверху распределите приготовленную начинку из курицы и грибов.

5. По обеим сторонам от начинки сделайте параллельные надрезы на тесте. Чередуя полоски с разных сторон, переплетите их поверх начинки, чтобы пирог приобрел аккуратную форму косички.

6. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым желтком и посыпьте кунжутом.

Смазываем яйцом

7. Выпекайте пирог из слоеного теста в предварительно разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут. Ориентируйтесь на цвет теста: оно должно хорошо подрумяниться и стать хрустящим.

8. Готовый пирог достаньте из духовки и оставьте на несколько минут, чтобы начинка немного застыла. Нарежьте выпечку порционными кусочками и подавайте теплой.

9. Такой домашний пирог с курицей и грибами станет удобным вариантом для сытного ужина, перекуса или угощения гостей. По желанию в начинку можно добавить больше зелени или использовать крем-сыр с добавками.

Готовый пирог

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