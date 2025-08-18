Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом
Для того, чтобы быстро приготовить сытный обед, используйте тесто фило. Из него можно приготовить вкусный пирог, добавив красную рыбу и фету.
Идея приготовления сытного пирога из теста фило для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- 12-14 листов теста фило
- 100 г растопленного сливочного масла
- 1 яйцо
- кунжут
Ингредиенты для начинки:
- 200 г фета
- 2 яйца
- укроп по вкусу
- 450 г сырой форели
- молотый перец
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).
2. Подготовить начинку: в миске соединить фету, яйца, мелко нарезанный укроп и перец.
3. Форель без кожицы и косточек порезать тонкими слайсами.
4. Форму для выпекания смазать сливочным маслом.
5. Листов 8-9 теста фило смазать сливочным маслом и выложить поочередно, формируя основу для пирога с бортиками.
6. Выложить начинку с сыром, разровнять и наверх выложить ровным слоем рыбу.
7. Другие листы теста фило также смазать маслом и выложить на пирог, закрывая начинку, сформировать красивый верх.
8. Смазать пирог взбитым яйцом, посыпать кунжутом и поставить запекаться на 35-40 минут до красивой золотистой корочки.
