Для того, чтобы быстро приготовить сытный обед, используйте тесто фило. Из него можно приготовить вкусный пирог, добавив красную рыбу и фету.

Идея приготовления сытного пирога из теста фило для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.

Ингредиенты для основы:

12-14 листов теста фило

100 г растопленного сливочного масла

1 яйцо

кунжут

Ингредиенты для начинки:

200 г фета

2 яйца

укроп по вкусу

450 г сырой форели

молотый перец

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).

2. Подготовить начинку: в миске соединить фету, яйца, мелко нарезанный укроп и перец.

3. Форель без кожицы и косточек порезать тонкими слайсами.

4. Форму для выпекания смазать сливочным маслом.

5. Листов 8-9 теста фило смазать сливочным маслом и выложить поочередно, формируя основу для пирога с бортиками.

6. Выложить начинку с сыром, разровнять и наверх выложить ровным слоем рыбу.

7. Другие листы теста фило также смазать маслом и выложить на пирог, закрывая начинку, сформировать красивый верх.

8. Смазать пирог взбитым яйцом, посыпать кунжутом и поставить запекаться на 35-40 минут до красивой золотистой корочки.

