Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
693
Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

Для того, чтобы быстро приготовить сытный обед, используйте тесто фило. Из него можно приготовить вкусный пирог, добавив красную рыбу и фету.

Идея приготовления сытного пирога из теста фило для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.

Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

Ингредиенты для основы:

  • 12-14 листов теста фило
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 1 яйцо
  • кунжут

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г фета
  • 2 яйца
  • укроп по вкусу
  • 450 г сырой форели
  • молотый перец

Способ приготовления:

Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).

2. Подготовить начинку: в миске соединить фету, яйца, мелко нарезанный укроп и перец.

Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

3. Форель без кожицы и косточек порезать тонкими слайсами.

4. Форму для выпекания смазать сливочным маслом.

Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

5. Листов 8-9 теста фило смазать сливочным маслом и выложить поочередно, формируя основу для пирога с бортиками.

6. Выложить начинку с сыром, разровнять и наверх выложить ровным слоем рыбу.

Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

7. Другие листы теста фило также смазать маслом и выложить на пирог, закрывая начинку, сформировать красивый верх.

8. Смазать пирог взбитым яйцом, посыпать кунжутом и поставить запекаться на 35-40 минут до красивой золотистой корочки.

Сытный пирог из теста фило для для обеда: делимся простым рецептом

