Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
798
Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

У каждой хозяйки всегда есть немного фарша в морозилке. Такой продукт можно очень удачно использовать для приготовления сытного пирога на обед. Начинка получится очень сочной, а тесто пышным и нежным.

Идея приготовления заливного пирога с фаршем опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram.

Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • помидор крупный – 1 шт.

Специи к начинке:

  • соль – по вкусу (примерно 0.75 ч.л. на это количество мяса)
  • черный перец молотый – 0.5 ч.л.
  • паприка сладкая – 1 ч.л.
  • кориандр молотый – 0.5 ч.л.
  • зира – 0.5 ч.л. (лучше немного растолочь в ступке)
  • сухой чеснок (или еще немного свежего) – 0.5 ч.л.
  • сухие прованские травы или орегано – 0.5 ч.л.

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт
  • мука – 135 г
  • вода – 120 мл.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • тертый пармезан – 50 г

Способ приготовления:

Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

1. Овощи измельчить кубиком. Можно и натереть, но когда ощутима текстура – в разы вкуснее.

2. Обжарить лук, чеснок, добавляем морковь, тушить до размягчения.

Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

3. Добавить помидор и специи, перемешать и ввести в фарш.

Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

4. Тушить, пока фарш не изменит цвет. Добавить специи.

Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

5. замешать ингредиенты для теста, в конце добавить тертый пармезан.

Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

6. Залить половину теста в форму, застеленную пергаментом.

7. Выложить начинку и залить оставшимся тестом.

Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно

8. Выпекать при температуре 210 градусов 35-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты