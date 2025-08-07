У каждой хозяйки всегда есть немного фарша в морозилке. Такой продукт можно очень удачно использовать для приготовления сытного пирога на обед. Начинка получится очень сочной, а тесто пышным и нежным.

Идея приготовления заливного пирога с фаршем опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

помидор крупный – 1 шт.

Специи к начинке:

соль – по вкусу (примерно 0.75 ч.л. на это количество мяса)

черный перец молотый – 0.5 ч.л.

паприка сладкая – 1 ч.л.

кориандр молотый – 0.5 ч.л.

зира – 0.5 ч.л. (лучше немного растолочь в ступке)

сухой чеснок (или еще немного свежего) – 0.5 ч.л.

сухие прованские травы или орегано – 0.5 ч.л.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт

мука – 135 г

вода – 120 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

тертый пармезан – 50 г

Способ приготовления:

1. Овощи измельчить кубиком. Можно и натереть, но когда ощутима текстура – в разы вкуснее.

2. Обжарить лук, чеснок, добавляем морковь, тушить до размягчения.

3. Добавить помидор и специи, перемешать и ввести в фарш.

4. Тушить, пока фарш не изменит цвет. Добавить специи.

5. замешать ингредиенты для теста, в конце добавить тертый пармезан.

6. Залить половину теста в форму, застеленную пергаментом.

7. Выложить начинку и залить оставшимся тестом.

8. Выпекать при температуре 210 градусов 35-40 минут.

