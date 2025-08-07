Сытный пирог с фаршем на обед: готовится элементарно
У каждой хозяйки всегда есть немного фарша в морозилке. Такой продукт можно очень удачно использовать для приготовления сытного пирога на обед. Начинка получится очень сочной, а тесто пышным и нежным.
Идея приготовления заливного пирога с фаршем опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- помидор крупный – 1 шт.
Специи к начинке:
- соль – по вкусу (примерно 0.75 ч.л. на это количество мяса)
- черный перец молотый – 0.5 ч.л.
- паприка сладкая – 1 ч.л.
- кориандр молотый – 0.5 ч.л.
- зира – 0.5 ч.л. (лучше немного растолочь в ступке)
- сухой чеснок (или еще немного свежего) – 0.5 ч.л.
- сухие прованские травы или орегано – 0.5 ч.л.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт
- мука – 135 г
- вода – 120 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- тертый пармезан – 50 г
Способ приготовления:
1. Овощи измельчить кубиком. Можно и натереть, но когда ощутима текстура – в разы вкуснее.
2. Обжарить лук, чеснок, добавляем морковь, тушить до размягчения.
3. Добавить помидор и специи, перемешать и ввести в фарш.
4. Тушить, пока фарш не изменит цвет. Добавить специи.
5. замешать ингредиенты для теста, в конце добавить тертый пармезан.
6. Залить половину теста в форму, застеленную пергаментом.
7. Выложить начинку и залить оставшимся тестом.
8. Выпекать при температуре 210 градусов 35-40 минут.
