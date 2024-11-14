Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут
Слоеное тесто – это отличный ингредиент для того, чтобы приготовить сытный обед. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Получится очень вкусный пирог с курицей и грибами.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Начинка получится очень сочной
Ингредиенты:
- слоеное тесто бездрожжевое – 500 г (бездрожжевого)
- лук – 1 шт.
- филе – 400 г
- шампиньоны – 200 г
- сливки – 50 мл.
- соль, перец
- микс специй для курицы
- творог – 50-100 г
- яйцо для смазки и кунжут для присыпки
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.
2. Филе курицы пожарить до золотистой корочки.
3. Добавить специи для курицы, лука с грибами и сливки.
4. Всё хорошо перемешать.
5. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатать его), выложить начинку, отступая от краев.
6. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.
7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
8. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.
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