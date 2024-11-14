Слоеное тесто – это отличный ингредиент для того, чтобы приготовить сытный обед. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Получится очень вкусный пирог с курицей и грибами.

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Идея приготовления сытного слоеного пирога с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Начинка получится очень сочной

Ингредиенты:

слоеное тесто бездрожжевое – 500 г (бездрожжевого)

лук – 1 шт.

филе – 400 г

шампиньоны – 200 г

сливки – 50 мл.

соль, перец

микс специй для курицы

творог – 50-100 г

яйцо для смазки и кунжут для присыпки

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.

2. Филе курицы пожарить до золотистой корочки.

3. Добавить специи для курицы, лука с грибами и сливки.

4. Всё хорошо перемешать.

5. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатать его), выложить начинку, отступая от краев.

6. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.

7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

8. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.

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