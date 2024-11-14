Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,0 т.
Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

Слоеное тесто – это отличный ингредиент для того, чтобы приготовить сытный обед. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Получится очень вкусный пирог с курицей и грибами.

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Идея приготовления сытного слоеного пирога с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Начинка получится очень сочной

Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

Ингредиенты:

  • слоеное тесто бездрожжевое – 500 г (бездрожжевого)
  • лук – 1 шт.
  • филе – 400 г
  • шампиньоны – 200 г
  • сливки – 50 мл.
  • соль, перец
  • микс специй для курицы
  • творог – 50-100 г
  • яйцо для смазки и кунжут для присыпки

Способ приготовления:

Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

1. Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.

2. Филе курицы пожарить до золотистой корочки.

Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

3. Добавить специи для курицы, лука с грибами и сливки.

4. Всё хорошо перемешать.

Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

5. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатать его), выложить начинку, отступая от краев.

Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

6. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.

Сытный пирог с курицей и грибами для обеда: готовится 15 минут

7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

8. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.

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