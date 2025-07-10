Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
240
Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

Тесто фило – настоящее спасение для занятых хозяек. Можно выбрать любимую сытную начинку и сделать пирог для всей семьи. Ничего вымешивать или раскатывать не придется.

Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой и шпинатом из теста фило опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

Ингредиенты:

  • тесто фило – 7-8 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • красная рыба – 300 г
  • шпинат – 100 г
  • фета – 90 г
  • твердый сыр – 80 г
  • помидор черри – по желанию
  • яйца – 2 шт.
  • сливки – 170 мл.
  • соль
  • итальянские травы

Способ приготовления:

Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

1. В форму выложить 4-5 листов теста фило, каждый из которых смазать маслом.

2. Далее выложить нарезанную на кубики красную рыбу.

3. На сковородке припустить шпинат и выложить сверху.

Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

4. Добавить нарезанный на кубики сыр фету и нарезанные томаты черри

5. Для заливки к 2 яйцам добавить сливки, соль, итальянские травы.

Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

6. Перемешать а потит добавить натертый сыр.

7. Вылить заливку сверху, а дальше накрыть ее небольшим кусочком теста.

Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

8. Заворачиваем края, выложить еще один лист, сверху смазать его сливочным маслом, посыпать кунжутом.

9. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 185 градусов, дать ему немного остыть.

Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу

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