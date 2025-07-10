Тесто фило – настоящее спасение для занятых хозяек. Можно выбрать любимую сытную начинку и сделать пирог для всей семьи. Ничего вымешивать или раскатывать не придется.

Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой и шпинатом из теста фило опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 7-8 шт.

сливочное масло – 50 г

красная рыба – 300 г

шпинат – 100 г

фета – 90 г

твердый сыр – 80 г

помидор черри – по желанию

яйца – 2 шт.

сливки – 170 мл.

соль

итальянские травы

Способ приготовления:

1. В форму выложить 4-5 листов теста фило, каждый из которых смазать маслом.

2. Далее выложить нарезанную на кубики красную рыбу.

3. На сковородке припустить шпинат и выложить сверху.

4. Добавить нарезанный на кубики сыр фету и нарезанные томаты черри

5. Для заливки к 2 яйцам добавить сливки, соль, итальянские травы.

6. Перемешать а потит добавить натертый сыр.

7. Вылить заливку сверху, а дальше накрыть ее небольшим кусочком теста.

8. Заворачиваем края, выложить еще один лист, сверху смазать его сливочным маслом, посыпать кунжутом.

9. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 185 градусов, дать ему немного остыть.

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