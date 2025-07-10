Сытный пирог с рыбой и шпинатом без раскатки теста: из чего сделать основу
Тесто фило – настоящее спасение для занятых хозяек. Можно выбрать любимую сытную начинку и сделать пирог для всей семьи. Ничего вымешивать или раскатывать не придется.
Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой и шпинатом из теста фило опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 7-8 шт.
- сливочное масло – 50 г
- красная рыба – 300 г
- шпинат – 100 г
- фета – 90 г
- твердый сыр – 80 г
- помидор черри – по желанию
- яйца – 2 шт.
- сливки – 170 мл.
- соль
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. В форму выложить 4-5 листов теста фило, каждый из которых смазать маслом.
2. Далее выложить нарезанную на кубики красную рыбу.
3. На сковородке припустить шпинат и выложить сверху.
4. Добавить нарезанный на кубики сыр фету и нарезанные томаты черри
5. Для заливки к 2 яйцам добавить сливки, соль, итальянские травы.
6. Перемешать а потит добавить натертый сыр.
7. Вылить заливку сверху, а дальше накрыть ее небольшим кусочком теста.
8. Заворачиваем края, выложить еще один лист, сверху смазать его сливочным маслом, посыпать кунжутом.
9. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 185 градусов, дать ему немного остыть.
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