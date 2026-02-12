Сытный ролл из лаваша: добавьте внутрь ветчину и много сыра
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное, лаваш становится настоящим спасением. Из него можно сделать горячий ролл с простой начинкой, которая найдется в холодильнике. Сочетание ветчины, яиц и большого количества сыра всегда работает безотказно. Такое блюдо подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина.
Идея приготовления сытного ролла из лаваша опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 1 шт.
- яйца вареные – 2 шт.
- томат – 1 шт.
- ветчина или вареная колбаса – 100 г
- моцарелла тертая – по вкусу
- зелень – по вкусу
- греческий йогурт или сметана – 1 ст.л.
- французская горчица – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Вареные яйца, томат и ветчину нарежьте мелким кубиком или натрите на крупной терке.
2. Переложите в миску, добавьте измельченную зелень, йогурт или сметану, горчицу и щепотку соли.
3. Хорошо перемешайте до однородности.
4. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно выложите начинку, оставляя небольшой отступ от краев.
5. Щедро посыпьте тертой моцареллой – именно она сделает ролл особенно сочным.
6. Плотно заверните лаваш рулетом.
7. Обжарьте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде со всех сторон до румяной корочки. Сыр внутри должен расплавиться, а лаваш – стать хрустящим.
8. Готовый ролл из лаваша с ветчиной и сыром нарежьте порционными кусками и подавайте горячим. Это быстрый и сытный вариант блюда, который легко готовится в домашних условиях без лишних затрат времени.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: