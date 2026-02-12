Когда нужно быстро приготовить что-то сытное, лаваш становится настоящим спасением. Из него можно сделать горячий ролл с простой начинкой, которая найдется в холодильнике. Сочетание ветчины, яиц и большого количества сыра всегда работает безотказно. Такое блюдо подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Идея приготовления сытного ролла из лаваша опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш круглый – 1 шт.

яйца вареные – 2 шт.

томат – 1 шт.

ветчина или вареная колбаса – 100 г

моцарелла тертая – по вкусу

зелень – по вкусу

греческий йогурт или сметана – 1 ст.л.

французская горчица – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вареные яйца, томат и ветчину нарежьте мелким кубиком или натрите на крупной терке.

2. Переложите в миску, добавьте измельченную зелень, йогурт или сметану, горчицу и щепотку соли.

3. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно выложите начинку, оставляя небольшой отступ от краев.

5. Щедро посыпьте тертой моцареллой – именно она сделает ролл особенно сочным.

6. Плотно заверните лаваш рулетом.

7. Обжарьте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде со всех сторон до румяной корочки. Сыр внутри должен расплавиться, а лаваш – стать хрустящим.

8. Готовый ролл из лаваша с ветчиной и сыром нарежьте порционными кусками и подавайте горячим. Это быстрый и сытный вариант блюда, который легко готовится в домашних условиях без лишних затрат времени.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: