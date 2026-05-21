Если нужен быстрый и сытный вариант для завтрака, обеда или перекуса, приготовьте ролл с тунцом и авокадо. Для такого рецепта понадобится обычный лаваш и несколько простых ингредиентов, которые легко найти в магазине. Начинка получается нежной, сочной и очень удачно сочетается с хрустящим поджаренным лавашем. Готовится блюдо буквально за несколько минут, а вкус напоминает ролл из кафе.

Идея приготовления вкусного сочного ролла из лаваша опубликована на странице фудблогера ilya .m.a в Instagram.

Ингредиенты:

тунец в собственном соку – 100 г

огурец – 1/2 шт.

красный лук – 1/2 шт.

зеленый лук – небольшой пучок

консервированная кукуруза – 2 ст.л.

крем-сыр – 2 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

авокадо – 1 шт.

лимонный сок – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

большой круглый лаваш – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Слейте лишнюю жидкость с тунца и переложите рыбу в глубокую миску. Огурец, красный лук и зеленый лук мелко нарежьте и добавьте к тунцу.

2. Положите в начинку консервированную кукурузу, крем-сыр и дижонскую горчицу. Добавьте немного лимонного сока, соль и черный перец. Хорошо перемешайте массу до однородной кремовой консистенции.

3. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на каждый лаваш часть начинки, а сверху добавьте кусочки авокадо.

4. Плотно заверните лаваш в ролл, чтобы начинка не выпадала во время обжаривания.

5. Разогрейте сухую сковороду и подрумяньте роллы с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки.

6. Подавайте ролл сразу после приготовления, пока лаваш остается теплым и хрустящим.

7. При желании можете разрезать его пополам и дополнить любимым соусом или свежими овощами.

