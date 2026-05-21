Сытный ролл с тунцом и авокадо: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
54
Если нужен быстрый и сытный вариант для завтрака, обеда или перекуса, приготовьте ролл с тунцом и авокадо. Для такого рецепта понадобится обычный лаваш и несколько простых ингредиентов, которые легко найти в магазине. Начинка получается нежной, сочной и очень удачно сочетается с хрустящим поджаренным лавашем. Готовится блюдо буквально за несколько минут, а вкус напоминает ролл из кафе.

Идея приготовления вкусного сочного ролла из лаваша опубликована на странице фудблогера ilya .m.a в Instagram.

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку – 100 г
  • огурец – 1/2 шт.
  • красный лук – 1/2 шт.
  • зеленый лук – небольшой пучок
  • консервированная кукуруза – 2 ст.л.
  • крем-сыр – 2 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • авокадо – 1 шт.
  • лимонный сок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • большой круглый лаваш – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Слейте лишнюю жидкость с тунца и переложите рыбу в глубокую миску. Огурец, красный лук и зеленый лук мелко нарежьте и добавьте к тунцу.

2. Положите в начинку консервированную кукурузу, крем-сыр и дижонскую горчицу. Добавьте немного лимонного сока, соль и черный перец. Хорошо перемешайте массу до однородной кремовой консистенции.

3. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на каждый лаваш часть начинки, а сверху добавьте кусочки авокадо.

4. Плотно заверните лаваш в ролл, чтобы начинка не выпадала во время обжаривания.

5. Разогрейте сухую сковороду и подрумяньте роллы с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки.

6. Подавайте ролл сразу после приготовления, пока лаваш остается теплым и хрустящим.

7. При желании можете разрезать его пополам и дополнить любимым соусом или свежими овощами.

