Лаваш прекрасно сочетается с разнообразными начинками. Очень вкусно добавить грибы, а также плавленый сыр. Просто заверните все в рулет – это займет всего 15 минут.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

грибы – 300-400 г

лук – 2 средние

плавленый сыр – 3 шт.

майонез – 2-3 ст.л.

чеснок – несколько зубцов

лаваш – 2 шт.

зелень

Способ приготовления:

1. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить до золотистости.

2. Шампиньоны нарезать слайсами, отправить к луку, обжаривать до готовности, затем посолить.

3. К натертому плавленому сыру добавить майонез и чеснок и хорошо все вымешать.

4. На лаваш равномерным слоем выложить намазку, хорошо разгладить, присыпать грибами, тоже разгладить и сверху посыпать любой зеленью.

5. Скрутить тугой рулет.

6. Лучше замотать в пленку и дать постоять в холодильнике +- час.

7. Нарезать на кусочки.

