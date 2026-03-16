Сытный рулет из лаваша: добавьте внутрь грибную начинку с сыром
Лаваш прекрасно сочетается с разнообразными начинками. Очень вкусно добавить грибы, а также плавленый сыр. Просто заверните все в рулет – это займет всего 15 минут.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы – 300-400 г
- лук – 2 средние
- плавленый сыр – 3 шт.
- майонез – 2-3 ст.л.
- чеснок – несколько зубцов
- лаваш – 2 шт.
- зелень
Способ приготовления:
1. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить до золотистости.
2. Шампиньоны нарезать слайсами, отправить к луку, обжаривать до готовности, затем посолить.
3. К натертому плавленому сыру добавить майонез и чеснок и хорошо все вымешать.
4. На лаваш равномерным слоем выложить намазку, хорошо разгладить, присыпать грибами, тоже разгладить и сверху посыпать любой зеленью.
5. Скрутить тугой рулет.
6. Лучше замотать в пленку и дать постоять в холодильнике +- час.
7. Нарезать на кусочки.
