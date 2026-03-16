Сытный рулет из лаваша: добавьте внутрь грибную начинку с сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
9
Сытный рулет из лаваша: добавьте внутрь грибную начинку с сыром

Лаваш прекрасно сочетается с разнообразными начинками. Очень вкусно добавить грибы, а также плавленый сыр. Просто заверните все в рулет – это займет всего 15 минут.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • грибы – 300-400 г
  • лук – 2 средние
  • плавленый сыр – 3 шт.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • чеснок – несколько зубцов
  • лаваш – 2 шт.
  • зелень

Способ приготовления:

1. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить до золотистости.

2. Шампиньоны нарезать слайсами, отправить к луку, обжаривать до готовности, затем посолить.

3. К натертому плавленому сыру добавить майонез и чеснок и хорошо все вымешать.

4. На лаваш равномерным слоем выложить намазку, хорошо разгладить, присыпать грибами, тоже разгладить и сверху посыпать любой зеленью.

5. Скрутить тугой рулет.

6. Лучше замотать в пленку и дать постоять в холодильнике +- час.

7. Нарезать на кусочки.

