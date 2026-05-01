Сытную закуску из лаваша можно приготовить очень быстро и без сложных ингредиентов. Это удобный вариант для обеда, ужина или перекуса. Рулет получается сочным, ароматным и хорошо держит форму. Его легко взять с собой или подать к столу для всей семьи. Такой рецепт пригодится, когда нужно приготовить что-то простое и вкусное.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша с фаршем и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

фарш куриный (из филе) – 500 г

лук – 1-2 шт.

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 2 ст.л.

сыр сулугуни – 300 г

лаваш – 1 большой лист

желток – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте начинку. Мелко нарежьте лук и добавьте его к фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородности.

2. Сделайте соус. Смешайте сметану с томатной пастой до гладкой консистенции.

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно смажьте его подготовленным соусом.

4. Сверху выложите фарш тонким слоем по всей плоскости. Часть натертого сыра равномерно распределите поверх мяса.

5. Сформируйте рулет. Аккуратно заверните лаваш в плотный рулет, чтобы начинка не выпадала.

6. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом.

7. Смажьте рулет взбитым желтком для румяной корочки и посыпьте сверху остатком сыра.

8. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут до готовности мяса и золотистой корочки.

9. Готовый рулет немного остудите, после чего нарежьте порционными кусками. Блюдо хорошо подходит как горячим, так и холодным.

