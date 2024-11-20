Сытный салат "Фиеста" для ужина и новогоднего стола: делимся оригинальным рецептом
Для новогоднего стола можно приготовить любой салат из свежих, вареных и запеченных овощей, мяса, сыра, зелени. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте сыр, морепродукты, рыбу, мясо, яйца, сельдь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Фиеста" из филе, твердым сыром и консервированным ананасом.
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 300 г
- твердый сыр – 150 г
- куриные яйца – 4 шт.
- свежие шампиньоны – 300 г
- репчатый лук – 1 шт.
- свежий огурец – 1 шт.
- консервированный ананас – 1 б.
- свежий укроп – 4-5 веточек
- майонез – 100 мл
- растительное масло – 50 мл
- соль и черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Вареное куриное филе порежьте мелким кубиком. Выложите мясо на блюдо, приправьте его черным молотым перцем, смажьте небольшим количеством майонеза.
2. Свежие шампиньоны помойте, порежьте кубиком, обжарьте вместе с луком, охладите и выложите поверх слоя куриного филе. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу, смажьте сверху майонезом.
3. Следующий слой – свежие огурцы, майонез, яйца, майонез, сыр тертый, зелень и сверху жареные грибы.
4. Готовый салат поставьте в холодильник на 1-2 часа!
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