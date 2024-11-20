Сытный салат "Фиеста" для ужина и новогоднего стола: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
1,1 т.
Рецепт блюда

Для новогоднего стола можно приготовить любой салат из свежих, вареных и запеченных овощей, мяса, сыра, зелени. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте сыр, морепродукты, рыбу, мясо, яйца, сельдь. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Фиеста" из филе, твердым сыром и консервированным ананасом. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 300 г
  • твердый сыр – 150 г
  • куриные яйца – 4 шт.
  • свежие шампиньоны – 300 г
  • репчатый лук – 1 шт.
  • свежий огурец – 1 шт.
  • консервированный ананас – 1 б.
  • свежий укроп – 4-5 веточек
  • майонез – 100 мл
  • растительное масло – 50 мл
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Вареное куриное филе порежьте мелким кубиком. Выложите мясо на блюдо, приправьте его черным молотым перцем, смажьте небольшим количеством майонеза.

Грибы и мясо для салата

2. Свежие шампиньоны помойте, порежьте кубиком, обжарьте вместе с луком, охладите и  выложите поверх слоя куриного филе. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу, смажьте сверху майонезом.

Огурцы и сыр для блюда

3. Следующий слой – свежие огурцы, майонез, яйца, майонез, сыр тертый, зелень и сверху жареные грибы. 

Приготовление блюда

4. Готовый салат поставьте в холодильник на 1-2 часа!

Готовый салат

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