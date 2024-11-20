Для новогоднего стола можно приготовить любой салат из свежих, вареных и запеченных овощей, мяса, сыра, зелени. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте сыр, морепродукты, рыбу, мясо, яйца, сельдь.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Фиеста" из филе, твердым сыром и консервированным ананасом.

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 300 г

твердый сыр – 150 г

куриные яйца – 4 шт.

свежие шампиньоны – 300 г

репчатый лук – 1 шт.

свежий огурец – 1 шт.

консервированный ананас – 1 б.

свежий укроп – 4-5 веточек

майонез – 100 мл

растительное масло – 50 мл

соль и черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Вареное куриное филе порежьте мелким кубиком. Выложите мясо на блюдо, приправьте его черным молотым перцем, смажьте небольшим количеством майонеза.

2. Свежие шампиньоны помойте, порежьте кубиком, обжарьте вместе с луком, охладите и выложите поверх слоя куриного филе. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу, смажьте сверху майонезом.

3. Следующий слой – свежие огурцы, майонез, яйца, майонез, сыр тертый, зелень и сверху жареные грибы.

4. Готовый салат поставьте в холодильник на 1-2 часа!

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