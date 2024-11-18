Куриное филе – отличная альтернатива колбасе в салатах. Его можно запечь и сварить. Стоит отметить, что филе хорошо сочетается со всеми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с кукурузой и майонезом.

Ингредиенты:

куриное филе(или ветчина)

2 больших свежих или маринованных огурца

2 яйца

консервированная кукуруза

сухарики(у меня домашние)

майонез или любая любимая заправка

Способ приготовления:

1. Нарезаем отварное филе или ветчину. К ней добавляем нарезанную соломкой свежий или маринованный огурчик, консервированную кукурузу, 2 отварных яйца.

2. Готовим домашние сухарики из хлеба. Нарезаем хлеб на большие кусочки, добавляем немного масла, соль, чеснок или любимые специи и запекаем при 190 градусах 20 минут.

3. Заправляем домашним майонезом, можно заменить сметанным или йогуртовым соусом.

Смешивать надо перед самой подачей, чтобы сухарики не размокли.

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