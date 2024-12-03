Если вы хотите приготовить очень сытный и бюджетный салат, для основы возьмите свинину, филе. А "разбавить" блюдо можно свежими или консервированными овощами, зеленью, бобовыми, луком.

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Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень сытного мясного салата из свинины, с овощной зажаркой и маринованными огурцами.

Ингредиенты:

Свинина (лопатка или другое) 500 г

Лавровый лист и перец горошком

Соль по вкусу

Морковь 2 шт.

Лук 2 шт.

Огурцы маринованные 10 корнишонов

Чеснок 2 зуб.

Майонез

Укроп

Способ приготовления:

1. Мясо сварите, порежьте.

2. Лук порежьте тонкими кольцами, слегка пассируйте на растительном масле. Морковь нарезать мелкой соломкой и отправьте к луку, обжарьте до готовности морковь на среднем огне. За 2 минуты до готовности посолите. Зажарку переложить на дуршлаг, дать остыть (немного отложить для декора).

2. Огурцы нарежьте мелкой соломкой. Все ингредиенты соедините. Добавить нарезанную зелень, немного посолите. В майонез пропустить чеснок, поперчите и заправьте соусом салат, перемешайте. Выложите салат на блюдо, сверху зажарку.

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