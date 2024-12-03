Сытный салат "Обжорка" из бюджетных продуктов: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
273
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень сытный и бюджетный салат, для основы возьмите свинину, филе. А "разбавить" блюдо можно свежими или консервированными овощами, зеленью, бобовыми, луком. 

Видео дня
Мясо для салата

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень сытного мясного салата из свинины, с овощной зажаркой и маринованными огурцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свинина (лопатка или другое) 500 г
  • Лавровый лист и перец горошком
  • Соль по вкусу
  • Морковь 2 шт.
  • Лук 2 шт.
  • Огурцы маринованные 10 корнишонов
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Майонез
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Мясо сварите, порежьте.

Вареное мясо

2. Лук порежьте тонкими кольцами, слегка пассируйте на растительном масле. Морковь нарезать мелкой соломкой и отправьте к луку, обжарьте до готовности морковь на среднем огне. За 2 минуты до готовности посолите. Зажарку переложить на дуршлаг, дать остыть (немного отложить для декора).

Овощная зажарка

2. Огурцы нарежьте мелкой соломкой. Все ингредиенты соедините. Добавить нарезанную зелень, немного посолите. В майонез пропустить чеснок, поперчите и заправьте соусом салат, перемешайте. Выложите салат на блюдо, сверху зажарку.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощисалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты