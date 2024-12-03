Сытный салат "Обжорка" из бюджетных продуктов: рецепт блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить очень сытный и бюджетный салат, для основы возьмите свинину, филе. А "разбавить" блюдо можно свежими или консервированными овощами, зеленью, бобовыми, луком.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень сытного мясного салата из свинины, с овощной зажаркой и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- Свинина (лопатка или другое) 500 г
- Лавровый лист и перец горошком
- Соль по вкусу
- Морковь 2 шт.
- Лук 2 шт.
- Огурцы маринованные 10 корнишонов
- Чеснок 2 зуб.
- Майонез
- Укроп
Способ приготовления:
1. Мясо сварите, порежьте.
2. Лук порежьте тонкими кольцами, слегка пассируйте на растительном масле. Морковь нарезать мелкой соломкой и отправьте к луку, обжарьте до готовности морковь на среднем огне. За 2 минуты до готовности посолите. Зажарку переложить на дуршлаг, дать остыть (немного отложить для декора).
2. Огурцы нарежьте мелкой соломкой. Все ингредиенты соедините. Добавить нарезанную зелень, немного посолите. В майонез пропустить чеснок, поперчите и заправьте соусом салат, перемешайте. Выложите салат на блюдо, сверху зажарку.
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