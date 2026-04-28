Сытный салат с говядиной и овощами – это универсальное блюдо, которое подойдет и для ежедневного меню, и для праздничного стола. Он сочетает нежное мясо, свежие овощи и ароматную заправку. Такой салат легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Он получается питательным и хорошо насыщает. Рецепт пригодится, когда нужно быстро сделать что-то вкусное и одновременно эффектное.

Идея приготовления вкусного салата с говядиной опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

говядина отварная – 300 г

огурец – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

зеленый горошек – 1/2 банки

лук красный – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – 1/2 ч.л.

черный перец – 1/3 ч.л.

красный острый перец – по вкусу

кориандр – 1 ч.л.

смесь трав (греческие или любимые) – 1 ч.л.

соевый соус – 2 ст.л.

масло растительное – 70 мл.

петрушка или кинза – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите говядину в подсоленной воде с добавлением лука, моркови и лаврового листа до мягкости. Оставьте мясо остывать в бульоне – так оно сохранит сочность. Затем нарежьте его тонкой соломкой.

2. Подготовьте овощи: огурец, болгарский перец и очищенные от семян помидоры нарежьте полосками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок мелко измельчите.

3. Соедините в глубокой миске мясо, овощи и зеленый горошек. Добавьте соль, перец, кориандр и смесь трав. Влейте соевый соус и перемешайте.

4. Разогрейте растительное масло до горячего состояния и сразу вылейте его в салат. Такой прием поможет специям лучше раскрыть аромат и сделает вкус более насыщенным.

5. Добавьте измельченную зелень и еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты. Подавайте салат сразу или дайте ему немного настояться.

