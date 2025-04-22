Куриные сердечки – идеальная основа для бюджетногосалата. Такое мясо не требует длительной термической обработки и внимания. Можно просто отварить, порезать и совмещать с любимыми ингредиентами.

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Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Будет очень вкусно, если добавить грибы, а также много сыра.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 700 г

шампиньоны – 300 г

лук – 1 средний

маринованные огурцы – 200 г

натертый сыр – 40 г

несколько веточек петрушки

сметана – 2 ст.л.

майонез – 2 ст.л.

соль – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки сварить в подсоленной воде до готовности. По времени 15–20 минут.

2. Переложить в миску, чтобы охладить.

3. Лук и грибы нарезать полукольцами и обжарить с небольшим количеством масла до золотистого цвета.

4. По готовности переложить в миску.

5. Из сердечек отрезать жир и капилляры, разрезать пополам.

6. Отправить в миску к грибам.

7. Огурцы порезать полукольцами и добавить в миску к грибам и сердечкам.

8. К салату добавить натертый сыр.

9. Всыпать мелко порезанную петрушку, посыпать солью и добавить сметану, майонез.

10. Все тщательно перемешать и подавать.

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