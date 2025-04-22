Сытный салат с куриными сердечками и грибами: разлетается за считанные минуты
Куриные сердечки – идеальная основа для бюджетногосалата. Такое мясо не требует длительной термической обработки и внимания. Можно просто отварить, порезать и совмещать с любимыми ингредиентами.
Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Будет очень вкусно, если добавить грибы, а также много сыра.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 700 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 средний
- маринованные огурцы – 200 г
- натертый сыр – 40 г
- несколько веточек петрушки
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки сварить в подсоленной воде до готовности. По времени 15–20 минут.
2. Переложить в миску, чтобы охладить.
3. Лук и грибы нарезать полукольцами и обжарить с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
4. По готовности переложить в миску.
5. Из сердечек отрезать жир и капилляры, разрезать пополам.
6. Отправить в миску к грибам.
7. Огурцы порезать полукольцами и добавить в миску к грибам и сердечкам.
8. К салату добавить натертый сыр.
9. Всыпать мелко порезанную петрушку, посыпать солью и добавить сметану, майонез.
10. Все тщательно перемешать и подавать.
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