Домашняя выпечка всегда остается одним из самых популярных вариантов для быстрого и вкусного перекуса. Особенно ценятся рецепты, не требующие сложных ингредиентов и долгого приготовления. Шпинатный пирог с творогом как раз относится к таким блюдам. Он получается нежным, ароматным и достаточно сытным. Такая выпечка хорошо подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.

Идея приготовления сытного слоеного пирога со шпинатом и сыром опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

шпинат – 1 большой пучок

яйца – 2 шт.

твердый сыр – около 100 г

слоеное тесто – 1 упаковка (примерно 490 г)

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Шпинат мелко нарезают и смешивают с яйцами и натертым сыром. Все ингредиенты тщательно перемешивают до однородной начинки.

2. Слоеное тесто слегка раскатывают и делят на две части. На одну половину выкладывают подготовленную начинку, после чего накрывают второй частью теста и плотно защипывают края.

3. Сверху делают несколько небольших надрезов для выхода пара, смазывают поверхность яйцом и посыпают кунжутом.

4. Выпекают в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут до появления румяной золотистой корочки.

5. Готовый шпинатный пирог подают теплым или охлажденным. Он хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как закуска к столу.

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