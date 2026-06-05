Сытный шпинатный пирог с сыром: понадобится слоеное тесто
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Домашняя выпечка всегда остается одним из самых популярных вариантов для быстрого и вкусного перекуса. Особенно ценятся рецепты, не требующие сложных ингредиентов и долгого приготовления. Шпинатный пирог с творогом как раз относится к таким блюдам. Он получается нежным, ароматным и достаточно сытным. Такая выпечка хорошо подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.
Идея приготовления сытного слоеного пирога со шпинатом и сыром опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- шпинат – 1 большой пучок
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – около 100 г
- слоеное тесто – 1 упаковка (примерно 490 г)
- кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Шпинат мелко нарезают и смешивают с яйцами и натертым сыром. Все ингредиенты тщательно перемешивают до однородной начинки.
2. Слоеное тесто слегка раскатывают и делят на две части. На одну половину выкладывают подготовленную начинку, после чего накрывают второй частью теста и плотно защипывают края.
3. Сверху делают несколько небольших надрезов для выхода пара, смазывают поверхность яйцом и посыпают кунжутом.
4. Выпекают в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут до появления румяной золотистой корочки.
5. Готовый шпинатный пирог подают теплым или охлажденным. Он хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как закуска к столу.
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