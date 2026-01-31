Сытный слоеный пирог с грибами и сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
369
Слоеное тесто можно использовать для приготовления сытного пирога. Внутрь положите грибы, а также сыр. Для сочности добавьте лук для сочности.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с грибами и сыром опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

  • грибы – 300-400 г
  • лук – 1-2 шт.
  • сыр твердый – 150-200 г
  • слоеное дрожжевое тесто – 1 упаковка
  • яйцо – для смазывания
  • кунжут – для посыпки

Приправы:

  • чесночная соль
  • копченая паприка
  • перец
  • базилик

Способ приготовления:

Сытный слоеный пирог с грибами и сыром: как приготовить

1. Грибы нарезать, лук измельчить.

2. Обжарить лук до золотистости, добавить грибы и готовить до испарения жидкости.

Сытный слоеный пирог с грибами и сыром: как приготовить

3. Добавить чесночную соль, копченую паприку, перец и базилик.

4. Перемешать и снять с огня.

Сытный слоеный пирог с грибами и сыром: как приготовить

5. Сыр натереть, смешать с грибной начинкой.

Сытный слоеный пирог с грибами и сыром: как приготовить

6. Тесто разморозить, выложить начинку, сформировать пирог.

7. Смазать яйцом, посыпать кунжутом.

Сытный слоеный пирог с грибами и сыром: как приготовить

8. Выпекать при 180°C 45-50 минут до румяной корочки.

