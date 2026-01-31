Сытный слоеный пирог с грибами и сыром: как приготовить
Слоеное тесто можно использовать для приготовления сытного пирога. Внутрь положите грибы, а также сыр. Для сочности добавьте лук для сочности.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с грибами и сыром опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы – 300-400 г
- лук – 1-2 шт.
- сыр твердый – 150-200 г
- слоеное дрожжевое тесто – 1 упаковка
- яйцо – для смазывания
- кунжут – для посыпки
Приправы:
- чесночная соль
- копченая паприка
- перец
- базилик
Способ приготовления:
1. Грибы нарезать, лук измельчить.
2. Обжарить лук до золотистости, добавить грибы и готовить до испарения жидкости.
3. Добавить чесночную соль, копченую паприку, перец и базилик.
4. Перемешать и снять с огня.
5. Сыр натереть, смешать с грибной начинкой.
6. Тесто разморозить, выложить начинку, сформировать пирог.
7. Смазать яйцом, посыпать кунжутом.
8. Выпекать при 180°C 45-50 минут до румяной корочки.
