Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом
Курица и грибы – ингредиенты, которые идеально сочетаются со слоеным тестом. Можно приготовить очень вкусный и сытный пирог за минимальное количество времени. Такого блюда хватит на всю семью.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с куриным филе и грибами опубликована на странице фудблогера vladislava232425 в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- лук – 1 шт.
- филе – 400 г
- шампиньоны – 200 г
- сливки – 50 мл.
- соль, перец
- микс специй для курицы
- сыр – 50-100 г
- яйцо для смазывания и кунжут для присыпки
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с грибами
2. Посолить и поперчить.
3. Филе курицы жарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки.
4. Все хорошо перемешать.
5. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатать его).
6. Выложить начинку, отступая от краев.
7. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста.
8. Плотно залепить края, можно сформировать узор или бы же просто сделать разрезы.
9. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
10. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.
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