Курица и грибы – ингредиенты, которые идеально сочетаются со слоеным тестом. Можно приготовить очень вкусный и сытный пирог за минимальное количество времени. Такого блюда хватит на всю семью.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с куриным филе и грибами опубликована на странице фудблогера vladislava232425 в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

лук – 1 шт.

филе – 400 г

шампиньоны – 200 г

сливки – 50 мл.

соль, перец

микс специй для курицы

сыр – 50-100 г

яйцо для смазывания и кунжут для присыпки

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с грибами

2. Посолить и поперчить.

3. Филе курицы жарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки.

4. Все хорошо перемешать.

5. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатать его).

6. Выложить начинку, отступая от краев.

7. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста.

8. Плотно залепить края, можно сформировать узор или бы же просто сделать разрезы.

9. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

10. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.

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