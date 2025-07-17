Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
291
Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

Курица и грибы – ингредиенты, которые идеально сочетаются со слоеным тестом. Можно приготовить очень вкусный и сытный пирог за минимальное количество времени. Такого блюда хватит на всю семью.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с куриным филе и грибами опубликована на странице фудблогера vladislava232425 в Instagram.

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • филе – 400 г
  • шампиньоны – 200 г
  • сливки – 50 мл.
  • соль, перец
  • микс специй для курицы
  • сыр – 50-100 г
  • яйцо для смазывания и кунжут для присыпки

Способ приготовления:

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

1. Обжарить лук с грибами

2. Посолить и поперчить.

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

3. Филе курицы жарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки.

4. Все хорошо перемешать.

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

5. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатать его).

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

6. Выложить начинку, отступая от краев.

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

7. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста.

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

8. Плотно залепить края, можно сформировать узор или бы же просто сделать разрезы.

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

9. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

10. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.

Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: делимся самым простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты