Сытный слоеный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед
Если у вас есть слоеное тесто – сытному обеду быть. Из такого основания можно очень быстро приготовить пирог, в котором будет сочная начиная с курицы и грибов. Вам не придется ничего вымешивать и тратить время на лепку – все максимально быстро.
Идея приготовления слоеного пирога с грибами и куриным филе на обед опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Весь процесс займет около часа.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500-600 г
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 500 г
- куриное филе – 500 г
- мука – 1 ст.л.
- сливки 20% – 200 г
- прованские травы
- соль, черный перец
- моцарелла – 180-200 г
- масло
- желтки – 1 ст.л.+1 ст.л воды
- кунжут
Способ приготовления:
1. Лук порезать полукольцами и обжарить на маленьком количестве масла до прозрачности.
2. Добавляем нарезанные соломкой шампиньоны и обжарим все вместе до золотистого цвета, уберем из сковородки.
3. В сковородку добавить немного масла и обжарить нарезанное соломкой куриное филе до золотистого цвета.
4. Повернуть в сковороду грибы и лук.
5. Добавляем соль, черный перец и муку.
6. Пассировать все вместе несколько минут.
7. Влить сливки и довести до загущения на медленном огне, постоянно помешивая.
8. Чтобы пирог получился более ароматный, добавить смесь прованских трав.
9. Моцареллу натереть на терке и половину добавить к начинке, перемешать.
10. Форму застелить пергаментом и выложить квадратный лист готового слоеного теста толщиной примерно 5 мм.
11. Внутрь пирога переложить начинку, равномерно распределить и посыпать сыром.
12. Завернуть края теста в центр.
13. Смазать желтком смешанным с 1 ст.л. воды и посыпать кунжутом.
14. Выпекать 40-45 минут при температуре 180 градусов в режиме "верх/низ" и еще 10-15 минут в режиме "низ".
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