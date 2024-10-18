Если у вас есть слоеное тесто – сытному обеду быть. Из такого основания можно очень быстро приготовить пирог, в котором будет сочная начиная с курицы и грибов. Вам не придется ничего вымешивать и тратить время на лепку – все максимально быстро.

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Идея приготовления слоеного пирога с грибами и куриным филе на обед опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Весь процесс займет около часа.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500-600 г

лук – 1 шт.

шампиньоны – 500 г

куриное филе – 500 г

мука – 1 ст.л.

сливки 20% – 200 г

прованские травы

соль, черный перец

моцарелла – 180-200 г

масло

желтки – 1 ст.л.+1 ст.л воды

кунжут

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами и обжарить на маленьком количестве масла до прозрачности.

2. Добавляем нарезанные соломкой шампиньоны и обжарим все вместе до золотистого цвета, уберем из сковородки.

3. В сковородку добавить немного масла и обжарить нарезанное соломкой куриное филе до золотистого цвета.

4. Повернуть в сковороду грибы и лук.

5. Добавляем соль, черный перец и муку.

6. Пассировать все вместе несколько минут.

7. Влить сливки и довести до загущения на медленном огне, постоянно помешивая.

8. Чтобы пирог получился более ароматный, добавить смесь прованских трав.

9. Моцареллу натереть на терке и половину добавить к начинке, перемешать.

10. Форму застелить пергаментом и выложить квадратный лист готового слоеного теста толщиной примерно 5 мм.

11. Внутрь пирога переложить начинку, равномерно распределить и посыпать сыром.

12. Завернуть края теста в центр.

13. Смазать желтком смешанным с 1 ст.л. воды и посыпать кунжутом.

14. Выпекать 40-45 минут при температуре 180 градусов в режиме "верх/низ" и еще 10-15 минут в режиме "низ".

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