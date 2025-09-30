Сытный ужин в одной форме: как вкусно и быстро запечь курицу с овощами в духовке
Домашний ужин не обязательно должен быть сложным или занимать много времени. Идеальным вариантом станет блюдо, которое сочетает нежное мясо, овощи и ароматный сыр, запеченные вместе в духовке. Готовится все в одной форме, поэтому процесс максимально удобен, а результат всегда вкусный и питательный. Такой рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для семейной трапезы и непременно понравится даже самым требовательным.
Идея приготовления курицы с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- картофель 5-6 шт.
- цуккини – 1-2 шт.
- лук – 2 шт.
- сыр твердый (моцарелла, гауда, чеддер) – 250 г
Для заправки:
- масло с травами (базилик, орегано, розмарин) – 50 мл.
- сметана – 2 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте вдоль на стейки. Форму для запекания смажьте маслом и выложите мясо. Посолите и поперчите.
2. Приготовьте заправку: смешайте масло с травами, сметану, майонез, горчицу и измельченный чеснок.
3. Смажьте курицу полученной смесью, а сверху выложите лук, нарезанный полукольцами. Еще раз смажьте заправкой.
4. Добавьте нарезанные кружочками цукини, полейте соусом и посыпьте частью натертого сыра.
5. Следующим слоем выложите картофель, нарезанный тонкими ломтиками. Снова смажьте заправкой.
6. Запекайте блюдо в разогретой до 190 °C духовке около 40 минут.
7. За 10 минут до завершения приготовления посыпьте остатками сыра и допеките до появления золотистой корочки.
