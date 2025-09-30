Домашний ужин не обязательно должен быть сложным или занимать много времени. Идеальным вариантом станет блюдо, которое сочетает нежное мясо, овощи и ароматный сыр, запеченные вместе в духовке. Готовится все в одной форме, поэтому процесс максимально удобен, а результат всегда вкусный и питательный. Такой рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для семейной трапезы и непременно понравится даже самым требовательным.

Идея приготовления курицы с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

картофель 5-6 шт.

цуккини – 1-2 шт.

лук – 2 шт.

сыр твердый (моцарелла, гауда, чеддер) – 250 г

Для заправки:

масло с травами (базилик, орегано, розмарин) – 50 мл.

сметана – 2 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

горчица в зернах – 1 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль на стейки. Форму для запекания смажьте маслом и выложите мясо. Посолите и поперчите.

2. Приготовьте заправку: смешайте масло с травами, сметану, майонез, горчицу и измельченный чеснок.

3. Смажьте курицу полученной смесью, а сверху выложите лук, нарезанный полукольцами. Еще раз смажьте заправкой.

4. Добавьте нарезанные кружочками цукини, полейте соусом и посыпьте частью натертого сыра.

5. Следующим слоем выложите картофель, нарезанный тонкими ломтиками. Снова смажьте заправкой.

6. Запекайте блюдо в разогретой до 190 °C духовке около 40 минут.

7. За 10 минут до завершения приготовления посыпьте остатками сыра и допеките до появления золотистой корочки.

