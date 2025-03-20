Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

Заливной пирог на майонезе – блюдо, которое можно легко приготовить на обед. вам не придется вымешивать тесто, его нужно просто вылить в форму. Для начинки отлично подойдут овощи и куриная грудка. Также обязательно следует добавить много натертого творога.

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Идея приготовления быстрого заливного пирога на майонезе опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк ( viktoria.panasiuk ) в Instagram. С таким кулинарным шедевром для семьи справится любая хозяйка.

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сметана 20% – 150 г
  • майонез – 150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • отварная брокколи – 300 г
  • копченая куриная грудка – 200 г
  • сыр – 100 г
  • кунжут для посыпки

Способ приготовления:

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

1. Яйца соединить с солью.

2. Взбить до образования пенки.

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

3. Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

4. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

5. Вылить половину теста на дно формы, распределить начинку и покрыть тестом сверху.

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

6. По желанию присыпать кунжутом.

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед

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