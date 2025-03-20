Заливной пирог на майонезе – блюдо, которое можно легко приготовить на обед. вам не придется вымешивать тесто, его нужно просто вылить в форму. Для начинки отлично подойдут овощи и куриная грудка. Также обязательно следует добавить много натертого творога.

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Идея приготовления быстрого заливного пирога на майонезе опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк ( viktoria.panasiuk ) в Instagram. С таким кулинарным шедевром для семьи справится любая хозяйка.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сметана 20% – 150 г

майонез – 150 г

сливочное масло – 100 г

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

отварная брокколи – 300 г

копченая куриная грудка – 200 г

сыр – 100 г

кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Яйца соединить с солью.

2. Взбить до образования пенки.

3. Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.

4. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.

5. Вылить половину теста на дно формы, распределить начинку и покрыть тестом сверху.

6. По желанию присыпать кунжутом.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

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