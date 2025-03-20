Сытный заливной пирог на майонезе: обязательно приготовьте на обед
Заливной пирог на майонезе – блюдо, которое можно легко приготовить на обед. вам не придется вымешивать тесто, его нужно просто вылить в форму. Для начинки отлично подойдут овощи и куриная грудка. Также обязательно следует добавить много натертого творога.
Идея приготовления быстрого заливного пирога на майонезе опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк ( viktoria.panasiuk ) в Instagram. С таким кулинарным шедевром для семьи справится любая хозяйка.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сметана 20% – 150 г
- майонез – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- отварная брокколи – 300 г
- копченая куриная грудка – 200 г
- сыр – 100 г
- кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Яйца соединить с солью.
2. Взбить до образования пенки.
3. Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.
4. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
5. Вылить половину теста на дно формы, распределить начинку и покрыть тестом сверху.
6. По желанию присыпать кунжутом.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
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