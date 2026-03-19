Сытный жульен с грибами и курицей для обеда: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
786
Сытный жульен с грибами и курицей для обеда: как приготовить

Жульен с курицей и грибами – сытное блюдо на любой случай. Особенно уместно для обеда. Для рецепта вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления сочного жульена на обед опубликована на странице фудблогера o receptik в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 3 шт.
  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 200 г
  • сливки 30 % – 200 г
  • молоко – 150 г
  • мука – 30 г
  • твердый сыр – 150-200 г
  • масло для жарки, соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с грибами.

2. Добавить жареную курицу, муку, сливки с молоком.

3. Перемешать до загустения.

4. Выложить в форму, сверху сыр.

5. Поместить в духовку при температуре 220 градусов до золотистой корочки.

