Все рецепты
Сытный жульен с грибами и курицей для обеда: как приготовить
Жульен с курицей и грибами – сытное блюдо на любой случай. Особенно уместно для обеда. Для рецепта вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления сочного жульена на обед опубликована на странице фудблогера o receptik в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 3 шт.
- шампиньоны – 500 г
- лук – 200 г
- сливки 30 % – 200 г
- молоко – 150 г
- мука – 30 г
- твердый сыр – 150-200 г
- масло для жарки, соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с грибами.
2. Добавить жареную курицу, муку, сливки с молоком.
3. Перемешать до загустения.
4. Выложить в форму, сверху сыр.
5. Поместить в духовку при температуре 220 градусов до золотистой корочки.
