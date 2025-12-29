Сытный жульен с курицей и грибами на обед: делимся простым рецептом
Жульен – сытное блюдо на любой случай. Особенно уместно на обед, так как готовится быстро и без лишней мороки. К тому же, сочетание курицы, грибов и сыра достаточно классическое и точно понравится всем.
Идея приготовления сытного жульена с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 300 г шампиньонов
- 200 мл. сливок 15-20 %
- 1 луковица
- 1-2 зубчика чеснока
- 1-2 ст.л. растительного масла + 20 г сливочного масла для обжаривания
- любимые специи: соль, перец, мускатный орех и итальянские травы
- 100-150 г сыра моцарелла
Способ приготовления:
1. На сковороде разогреть растительное и сливочное масло.
2. Добавить нарезанный лук, чеснок и 1-2 минуты обжарить до мягкости.
3. Далее выложить нарезанное куриное филе (лучше всего нарезать небольшими кусочками) и обжарить до ее готовности.
4. Добавить нарезанные слайсами шампиньоны и тушить все вместе 5 минут до испарения влаги.
5. Влить сливки (подогретые или комнатной температуры, не холодные).
6. Заправить специями и готовить все вместе на среднем огне до загустения (это займет 5-7 минут).
7. Переложить жульен в форму для запекания (или порционные формы), посыпать сыром и отправить в духовку.
8. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки. Лучше всего подавать горячим.
