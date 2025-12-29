Жульен – сытное блюдо на любой случай. Особенно уместно на обед, так как готовится быстро и без лишней мороки. К тому же, сочетание курицы, грибов и сыра достаточно классическое и точно понравится всем.

Идея приготовления сытного жульена с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г шампиньонов

200 мл. сливок 15-20 %

1 луковица

1-2 зубчика чеснока

1-2 ст.л. растительного масла + 20 г сливочного масла для обжаривания

любимые специи: соль, перец, мускатный орех и итальянские травы

100-150 г сыра моцарелла

Способ приготовления:

1. На сковороде разогреть растительное и сливочное масло.

2. Добавить нарезанный лук, чеснок и 1-2 минуты обжарить до мягкости.

3. Далее выложить нарезанное куриное филе (лучше всего нарезать небольшими кусочками) и обжарить до ее готовности.

4. Добавить нарезанные слайсами шампиньоны и тушить все вместе 5 минут до испарения влаги.

5. Влить сливки (подогретые или комнатной температуры, не холодные).

6. Заправить специями и готовить все вместе на среднем огне до загустения (это займет 5-7 минут).

7. Переложить жульен в форму для запекания (или порционные формы), посыпать сыром и отправить в духовку.

8. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки. Лучше всего подавать горячим.

