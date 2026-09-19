Та самая творожная запеканка из детства: рецепт нежного десерта

Творожная запеканка – простой десерт, для приготовления которого нужны обычные продукты. Она получается нежной внутри и покрывается румяной корочкой во время выпекания. Главное в рецепте – хорошо взбить белки и аккуратно ввести их в творожную массу. Такая запеканка отлично подходит для домашнего завтрака или чаепития.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 700 г

яйца – 4-5 шт.

сахар – 150 г

кукурузный крахмал – 50 г

сметана – 200 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

Для формы:

сливочное масло – 20 г

манная крупа – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отделить белки от желтков. Творог переложить в глубокую миску, добавить желтки, сметану, сахар, кукурузный крахмал, ванильный сахар и щепотку соли.

2. Творожную массу нужно взбить блендером до однородной консистенции. Важно хорошо измельчить творог, чтобы в готовой запеканке не осталось крупных комочков. Масса должна стать гладкой и кремообразной.

3. В отдельной чистой миске взбить яичные белки до пышной устойчивой пены. Затем по частям добавлять их в творожную основу. Перемешивать нужно осторожно лопаткой, двигаясь снизу вверх. Не стоит интенсивно перемешивать массу, ведь важно сохранить воздушность взбитых белков.

4. Форму размером примерно 20×30 см смазать сливочным маслом и равномерно присыпать манкой. Это поможет запеканке не прилипнуть ко дну и позволит легко достать её после выпекания.

5. Переложить творожную массу в форму и разровнять поверхность. Духовку заранее разогреть до 180 градусов. Выпекать творожную запеканку примерно 40-50 минут. Время зависит от особенностей духовки, поэтому ориентироваться нужно на румяную золотистую корочку сверху.

6. Готовую запеканку не стоит сразу нарезать. После выпечки дайте ей немного остыть, чтобы структура стала более плотной, а кусочки лучше держали форму. Подавать десерт можно тёплым или полностью охлаждённым.

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