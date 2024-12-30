Квашеная капуста – одно з самых полезных и вкусных зимним блюд. Готовить ее можно с морковью, луком, калиной. Но, очень важно знать, как ее правильно квасить, чтобы она была без неприятного запаха.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень простой и быстрой в приготовлении квашеной капусты, с солью и уксусом.

Ингредиенты:

Капуста – 900 г

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Морковь – 1 шт.среднего размера

Сахар – 1,5 ст.л.

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Мелко порежьте капусту, добавьте уксус, помните руками, добавьте тертую морковь, соль, сахар.

2. Помните капусту руками и добавьте масло, перемешайте и можно есть сразу.

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