Так капусту вы точно не готовили: быстрая квашеная капуста с морковью, как в столовой

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Так капусту вы точно не готовили: быстрая квашеная капуста с морковью, как в столовой

Квашеная капуста – одно з самых полезных и вкусных зимним блюд. Готовить ее можно с морковью, луком, калиной. Но, очень важно знать, как ее правильно квасить, чтобы она была без неприятного запаха.

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Как вкусно приготовить вкусную квашеную капусту

Редакция FoodOboz делится рецептом очень простой и быстрой в приготовлении квашеной капусты, с солью и уксусом.

Квашеная капуста

Ингредиенты:

  • Капуста – 900 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.среднего размера
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Растительное масло

Способ приготовления:

1. Мелко порежьте капусту, добавьте уксус, помните руками, добавьте тертую морковь, соль, сахар.

Приготовление капусты

2. Помните капусту руками и добавьте масло, перемешайте и можно есть сразу.

Готовая капуста

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