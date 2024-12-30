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Так капусту вы точно не готовили: быстрая квашеная капуста с морковью, как в столовой
Квашеная капуста – одно з самых полезных и вкусных зимним блюд. Готовить ее можно с морковью, луком, калиной. Но, очень важно знать, как ее правильно квасить, чтобы она была без неприятного запаха.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень простой и быстрой в приготовлении квашеной капусты, с солью и уксусом.
Ингредиенты:
- Капуста – 900 г
- Соль – 1 ч.л.
- Уксус 9% – 3 ст.л.
- Морковь – 1 шт.среднего размера
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Растительное масло
Способ приготовления:
1. Мелко порежьте капусту, добавьте уксус, помните руками, добавьте тертую морковь, соль, сахар.
2. Помните капусту руками и добавьте масло, перемешайте и можно есть сразу.
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