Так морковь вы еще не готовили: как замариновать овощ на зиму
Даже морковь можно замариновать на зиму. В таком виде овощ можно есть как вкусную закуску или дополнение к другим блюдам. Все, что нужно сделать – сварить очень простой маринад
Идея приготовления пряной маринованной моркови на зиму опубликована на кулинарной странице moya kulinarna knyga в Instagram. Такая заготовка отлично сохраняется.
Ингредиенты:
- морковь
- черный перец – несколько горошин
- лавровые листья – по 1 листочку
- зонтики укропа
Ингредиенты для маринада на 1 литр воды:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 80-100 г
- уксус 9% – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Морковь помыть, отварить, почистить. Можно оставить целиком, если маленькая или порезать на кубики.
2. В чистые банки сложить укроп, черный перец, лавровые листья и морковь.
3. Сварить маринад.
4. Залить в баночки.
5. Стерилизовать 20-30 минут (в зависимости от размера банки).
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