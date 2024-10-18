Даже морковь можно замариновать на зиму. В таком виде овощ можно есть как вкусную закуску или дополнение к другим блюдам. Все, что нужно сделать – сварить очень простой маринад

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Идея приготовления пряной маринованной моркови на зиму опубликована на кулинарной странице moya kulinarna knyga в Instagram. Такая заготовка отлично сохраняется.

Ингредиенты:

морковь

черный перец – несколько горошин

лавровые листья – по 1 листочку

зонтики укропа

Ингредиенты для маринада на 1 литр воды:

соль – 1 ст.л.

сахар – 80-100 г

уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Морковь помыть, отварить, почистить. Можно оставить целиком, если маленькая или порезать на кубики.

2. В чистые банки сложить укроп, черный перец, лавровые листья и морковь.

3. Сварить маринад.

4. Залить в баночки.

5. Стерилизовать 20-30 минут (в зависимости от размера банки).

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