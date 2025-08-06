Для многих людей овсянка – это серая каша. Но такой продукт на самом деле очень вкусный и полезный, его нужно просто правильно приготовить.

Идея приготовления овсянки с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

овсянка (быстрого приготовления) – 200 г

помидор – 1 шт. (крупный)

вода – 500 мл.

лук – 1/2 шт.

чеснок – 2 зубчика

томатный соус – 2 ст.л или паста 1 ст.л.

орегано – 1 ч.л.

оливковое масло

соль, перец – по вкусу

базилик свежий – 6 листочков

масло – 15 г

пармезан - 50 гр по желанию;

страчетелла (мягкий сыр) – по желанию.

Способ приготовления:

1. Помидоры ошпарить, снять кожицу и мелко нарезать.

2. Обжарить лук и чеснок до прозрачного цвета.

3. Добавить помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус.

4. Тушить 5 минут.

5. Добавить овсянку и воду.

6. Варить до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию.

7. В конце добавить масло, смешать.

8. Добавить нарезанный базилик и убрать с огня.

9. Для подачи использовать мягкий сыр, пармезан и оливковое масло.

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