Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
9
Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

Для многих людей овсянка – это серая каша. Но такой продукт на самом деле очень вкусный и полезный, его нужно просто правильно приготовить.

Идея приготовления овсянки с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

Ингредиенты:

  • овсянка (быстрого приготовления) – 200 г
  • помидор – 1 шт. (крупный)
  • вода – 500 мл.
  • лук – 1/2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатный соус – 2 ст.л или паста 1 ст.л.
  • орегано – 1 ч.л.
  • оливковое масло
  • соль, перец – по вкусу
  • базилик свежий – 6 листочков
  • масло – 15 г
  • пармезан - 50 гр по желанию;
  • страчетелла (мягкий сыр) – по желанию.

Способ приготовления:

Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

1. Помидоры ошпарить, снять кожицу и мелко нарезать.

2. Обжарить лук и чеснок до прозрачного цвета.

Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

3. Добавить помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус.

4. Тушить 5 минут.

Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

5. Добавить овсянку и воду.

6. Варить до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию.

Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

7. В конце добавить масло, смешать.

8. Добавить нарезанный базилик и убрать с огня.

Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем

9. Для подачи использовать мягкий сыр, пармезан и оливковое масло.

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