Так овсянку вы еще не готовили: продукт понравится всем
Для многих людей овсянка – это серая каша. Но такой продукт на самом деле очень вкусный и полезный, его нужно просто правильно приготовить.
Идея приготовления овсянки с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- овсянка (быстрого приготовления) – 200 г
- помидор – 1 шт. (крупный)
- вода – 500 мл.
- лук – 1/2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатный соус – 2 ст.л или паста 1 ст.л.
- орегано – 1 ч.л.
- оливковое масло
- соль, перец – по вкусу
- базилик свежий – 6 листочков
- масло – 15 г
- пармезан - 50 гр по желанию;
- страчетелла (мягкий сыр) – по желанию.
Способ приготовления:
1. Помидоры ошпарить, снять кожицу и мелко нарезать.
2. Обжарить лук и чеснок до прозрачного цвета.
3. Добавить помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус.
4. Тушить 5 минут.
5. Добавить овсянку и воду.
6. Варить до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию.
7. В конце добавить масло, смешать.
8. Добавить нарезанный базилик и убрать с огня.
9. Для подачи использовать мягкий сыр, пармезан и оливковое масло.
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