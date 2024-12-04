Так печень вы еще не готовили: делимся рецептом самого оригинального блюда из продукта
Куриная печень – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для вкусны котлет, а также салатов, паштетов, закусок и даже колбасы. Стоит отметить, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить перед приготовление в молоке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и полезных печеночных котлет.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 0,5 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль и перец
- Мука – 4-5 ст л.
Способ приготовления:
1. Из лука и моркови сделайте зажарку.
2. Куриную печень нарежьте мелко. Если нужно, то очистите ее от желтых прожилок. Добавляем к печени яйцо, соль и перец, две ложки сметаны, чеснок и муку. Все хорошо перемешайте.
3. Сначала пожарьте одну штуку и попробуйте ее на соль и держит ли форму. Если нет, то добавьте 5 ложку муки.
4. Выкладываем основу ложкой на очень горячую сковороду. Жарьте с двух сторон на среднем, поближе к минимальному огню обязательно под крышкой!
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