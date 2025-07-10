Тако из кабачков с разными начинками: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт закуски

Кабачки – идеальный овощ для приготовления очень вкусных закусок, а также икры, салатов, закусок. Еще из молодых кабачков получится очень нежное и полезное рагу, а также супы. 

Тако из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-тако из кабачков, с разными начинками.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачок – 1 большой или 2 маленьких
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 3 ст.л
  • соль/перец/сушеный чеснок – по вкусу
  • сыр моцарелла – 80 г
  • рыбка/шинка – 100 г
  • крем сыр – 100 г
  • авокадо/помидор – половинка
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачки натираем на крупной терке. Добавляем соль и оставляем на 10 минут. Затем выжимаем лишнюю влагу. Добавляем яйцо, специи, муку, натертый сыр и все тщательно перемешиваем.

Кабачки с сыром

2. На пергаменте формируем тоненькие блинчики и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 С на 15-20 минут.

Сколько выпекать блины

3. Готовые блины должны немного остыть, затем смазываем их крем-сыром и добавляем любимую начинку.

Готовая закуска

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