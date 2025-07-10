Тако из кабачков с разными начинками: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Кабачки – идеальный овощ для приготовления очень вкусных закусок, а также икры, салатов, закусок. Еще из молодых кабачков получится очень нежное и полезное рагу, а также супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-тако из кабачков, с разными начинками.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 большой или 2 маленьких
- яйцо – 1 шт.
- мука – 3 ст.л
- соль/перец/сушеный чеснок – по вкусу
- сыр моцарелла – 80 г
- рыбка/шинка – 100 г
- крем сыр – 100 г
- авокадо/помидор – половинка
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натираем на крупной терке. Добавляем соль и оставляем на 10 минут. Затем выжимаем лишнюю влагу. Добавляем яйцо, специи, муку, натертый сыр и все тщательно перемешиваем.
2. На пергаменте формируем тоненькие блинчики и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 С на 15-20 минут.
3. Готовые блины должны немного остыть, затем смазываем их крем-сыром и добавляем любимую начинку.
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