Салат – лучшее блюдо для обеда, ужина и даже перекуса. Готовить их можно из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте морепродукты, мясо, яйца вареные, сыр.

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с мясом и соевым соусом.

Ингредиенты:

Говядина или курица 300 г

Огурцы 1 кг

Болгарский перец 2 шт

Лук 1 шт

Зеленый лук по вкусу

Кинза по вкусу

Красный перец по вкусу

Паприка 1 ст. л

Кориандр 1 ч. л

Соевый соус 2-5 ст. л

Масло 150 мл

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать огурцы брусочками, посолить, оставить на 7-10 минут.

2. Говядину нарезать соломкой, обжарить до готовности. Посолить и поперчить.

3. Перец и лук нарезать, зелень измельчить. Все смешать в миске, добавить специи, соевый соус и горячее масло с мясом. Хорошо перемешать и сразу на стол!

