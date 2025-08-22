Все рецепты
Теплый азиатский салат за 10 минут: рецепт вкусного ресторанного блюда
Салат – лучшее блюдо для обеда, ужина и даже перекуса. Готовить их можно из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте морепродукты, мясо, яйца вареные, сыр.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с мясом и соевым соусом.
Ингредиенты:
- Говядина или курица 300 г
- Огурцы 1 кг
- Болгарский перец 2 шт
- Лук 1 шт
- Зеленый лук по вкусу
- Кинза по вкусу
- Красный перец по вкусу
- Паприка 1 ст. л
- Кориандр 1 ч. л
- Соевый соус 2-5 ст. л
- Масло 150 мл
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать огурцы брусочками, посолить, оставить на 7-10 минут.
2. Говядину нарезать соломкой, обжарить до готовности. Посолить и поперчить.
3. Перец и лук нарезать, зелень измельчить. Все смешать в миске, добавить специи, соевый соус и горячее масло с мясом. Хорошо перемешать и сразу на стол!
