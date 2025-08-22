Теплый азиатский салат за 10 минут: рецепт вкусного ресторанного блюда

Салат – лучшее блюдо для обеда, ужина и даже перекуса. Готовить их можно из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте морепродукты, мясо, яйца вареные, сыр.

Овощной салат с мясом

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с мясом и соевым соусом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Говядина или курица 300 г
  • Огурцы 1 кг
  • Болгарский перец 2 шт
  • Лук 1 шт
  • Зеленый лук по вкусу
  • Кинза по вкусу
  • Красный перец по вкусу
  • Паприка 1 ст. л
  • Кориандр 1 ч. л
  • Соевый соус 2-5 ст. л
  • Масло 150 мл
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать огурцы брусочками, посолить, оставить на 7-10 минут.

Овощи для блюда

2. Говядину нарезать соломкой, обжарить до готовности. Посолить и поперчить.

Жареное мясо

3. Перец и лук нарезать, зелень измельчить. Все смешать в миске, добавить специи, соевый соус и горячее масло с мясом. Хорошо перемешать и сразу на стол!

Готовый салат

