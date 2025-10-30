Все рецепты
Теплый грузинский салат за 15 минут: рецепт блюда, которое понравится всем
Баклажаны – отличный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что баклажаны хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью, орехами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с помидорами и кинзой.
Ингредиенты:
- баклажан 3 шт.
- помидор 2 шт.
- кинза
- грецкие орехи
- соль
- сметана
- чеснок
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кусочками и поджарить с обеих сторон до золотистости. Поджаренные баклажаны положить на салфетку и подсолить.
2. Помидоры нарезать кубиками. Кинзу, орех и чеснок мелко нарезать. В миске соединить баклажаны, помидор, чеснок, кинзу, орех.
3. Добавьте соль, перец и сметану, перемешайте и можно подавать.
