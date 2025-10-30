Баклажаны – отличный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что баклажаны хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью, орехами, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с помидорами и кинзой.

Ингредиенты:

баклажан 3 шт.

помидор 2 шт.

кинза

грецкие орехи

соль

сметана

чеснок

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кусочками и поджарить с обеих сторон до золотистости. Поджаренные баклажаны положить на салфетку и подсолить.

2. Помидоры нарезать кубиками. Кинзу, орех и чеснок мелко нарезать. В миске соединить баклажаны, помидор, чеснок, кинзу, орех.

3. Добавьте соль, перец и сметану, перемешайте и можно подавать.

