Теплый грузинский салат за 15 минут: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
15
Баклажаны – отличный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что баклажаны хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью, орехами, сыром. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с помидорами и кинзой. 

Ингредиенты:

  • баклажан 3 шт.
  • помидор  2 шт.
  • кинза
  • грецкие орехи
  • соль
  • сметана
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Баклажаны нарезать кусочками и поджарить с обеих сторон до золотистости. Поджаренные баклажаны положить на салфетку и подсолить.

2. Помидоры нарезать кубиками. Кинзу, орех и чеснок мелко нарезать. В миске соединить баклажаны, помидор, чеснок, кинзу, орех.

3. Добавьте соль, перец и сметану, перемешайте и можно подавать. 

