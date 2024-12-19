Теплый картофельный салат для ужина: с чем приготовить сытное блюдо
Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусного пюре, супов, а также его можно очень вкусно запечь с мясом, овощами, сыром, грибами. Еще из картофеля можно приготовить очень вкусный салат, добавив запеченные овощи, сельдь, филе, запеченную скумбрию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусного и сытного теплого салата из картофеля, со спаржей и помидорами черри.
Ингредиенты:
- Картофель молодой – 500 г
- Спаржа – 400 г
- Лук фиолетовый – 1 шт (можно замариновать, будет еще вкуснее)
- Томаты черри – 10-15 шт.
- Оливковое масло – 3 ст.л
- Соус терияки – 1 ст.л
- Соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, варите 10 минут после закипания воды.
2. Спаржу помойте, зачистите и нарежьте на небольшие куски.
3. Противень застелите пергаментом, выложите спаржу и картофель нарезанный ломтиками. Смажьте оливковым маслом, посолите и запекайте при 200 С 25 минут.
3. Черри нарежьте пополам, лук нарежьте полукольцами, добавьте запеченную спаржу с картофелем, полейте оливковым масло, соусом терияки и тщательно перемешайте.
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