Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусного пюре, супов, а также его можно очень вкусно запечь с мясом, овощами, сыром, грибами. Еще из картофеля можно приготовить очень вкусный салат, добавив запеченные овощи, сельдь, филе, запеченную скумбрию.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусного и сытного теплого салата из картофеля, со спаржей и помидорами черри.

Ингредиенты:

Картофель молодой – 500 г

Спаржа – 400 г

Лук фиолетовый – 1 шт (можно замариновать, будет еще вкуснее)

Томаты черри – 10-15 шт.

Оливковое масло – 3 ст.л

Соус терияки – 1 ст.л

Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, варите 10 минут после закипания воды.

2. Спаржу помойте, зачистите и нарежьте на небольшие куски.

3. Противень застелите пергаментом, выложите спаржу и картофель нарезанный ломтиками. Смажьте оливковым маслом, посолите и запекайте при 200 С 25 минут.

3. Черри нарежьте пополам, лук нарежьте полукольцами, добавьте запеченную спаржу с картофелем, полейте оливковым масло, соусом терияки и тщательно перемешайте.

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