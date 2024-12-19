Теплый картофельный салат для ужина: с чем приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусного пюре, супов, а также его можно очень вкусно запечь с мясом, овощами, сыром, грибами. Еще из картофеля можно приготовить очень вкусный салат, добавив запеченные овощи, сельдь, филе, запеченную скумбрию.

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С чем вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусного и сытного теплого салата из картофеля, со спаржей и помидорами черри. 

Сытный салат

Ингредиенты: 

  • Картофель молодой – 500 г
  • Спаржа – 400 г
  • Лук фиолетовый – 1 шт (можно замариновать, будет еще вкуснее)
  • Томаты черри – 10-15 шт. 
  • Оливковое масло – 3 ст.л
  • Соус терияки – 1 ст.л
  • Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель помойте, варите 10 минут после закипания воды.

Картофель для блюда

2. Спаржу помойте, зачистите и нарежьте на небольшие куски.

Сколько запекать картофель

3. Противень застелите пергаментом, выложите спаржу и картофель нарезанный ломтиками. Смажьте оливковым маслом, посолите и запекайте при 200 С 25 минут. 

Приготовление салата

3. Черри нарежьте пополам, лук нарежьте полукольцами, добавьте запеченную спаржу с картофелем, полейте оливковым масло, соусом терияки и тщательно перемешайте.

Готовый салат

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