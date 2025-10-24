Теплый салат из печени с очень вкусным соусом: рецепт полезного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
636
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также паштетов. Еще печень можно вкусно запечь, пожарить. 

Видео дня
Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусного салата из печени, с черри, листьями салата и вкусным соусом. 

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 83 г
  • Томаты черри – 65 г
  • Апельсин или нектарин, груша – 35 г
  • Листья салата – 20 г
  • Масло оливковое – 1 мл
  • Соль перец

Заливка:

  • Масло оливковое –  4 мл
  • Зернистая горчица – 5 г
  • Мед – 3 г
  • Соус Терияки – 15 мл

Способ приготовления: 

1. Обжарьте печень.

2. Смешайте все для соуса. 

3. Выложите на блюдо листья салата, помидоры, печень, соус и подавайте.

