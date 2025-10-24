Видео дня
Теплый салат из печени с очень вкусным соусом: рецепт полезного блюда за 10 минут
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также паштетов. Еще печень можно вкусно запечь, пожарить.
Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусного салата из печени, с черри, листьями салата и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 83 г
- Томаты черри – 65 г
- Апельсин или нектарин, груша – 35 г
- Листья салата – 20 г
- Масло оливковое – 1 мл
- Соль перец
Заливка:
- Масло оливковое – 4 мл
- Зернистая горчица – 5 г
- Мед – 3 г
- Соус Терияки – 15 мл
Способ приготовления:
1. Обжарьте печень.
2. Смешайте все для соуса.
3. Выложите на блюдо листья салата, помидоры, печень, соус и подавайте.
