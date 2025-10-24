Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также паштетов. Еще печень можно вкусно запечь, пожарить.

Видео дня

Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусного салата из печени, с черри, листьями салата и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Куриная печень – 83 г

Томаты черри – 65 г

Апельсин или нектарин, груша – 35 г

Листья салата – 20 г

Масло оливковое – 1 мл

Соль перец

Заливка:

Масло оливковое – 4 мл

Зернистая горчица – 5 г

Мед – 3 г

Соус Терияки – 15 мл

Способ приготовления:

1. Обжарьте печень.

2. Смешайте все для соуса.

3. Выложите на блюдо листья салата, помидоры, печень, соус и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: