Теплый салат по-азиатски с курицей и шампиньонами: чем заправить
Если вы ищете простое, но интересное блюдо для ужина, теплый салат по-азиатски с курицей – именно то, что нужно. Он получается сытным, ароматным и одновременно легким. Сочетание обжаренной курицы, сочных овощей и нежных шампиньонов создает идеальный баланс вкуса. Завершающий акцент – соус барбекю и дижонская горчица, которые добавляют салату пикантности.
Идея приготовления изысканного теплого салата с курицей и шампиньонами опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное бедро без кости – 300 г
- шампиньоны (шампиньоны) – 200 г
- красный сладкий перец – 1 шт.
- масло растительное – 2 ст.л.
- сливочное масло – 15 г
- соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок – по вкусу
- соус барбекю – 2–3 ст.л.
- руккола или шпинат – горсть
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- кунжут – для подачи
Способ приготовления:
1. Перец и шампиньоны нарежьте.
2. На сковороде разогрейте масло со сливочным маслом, обжарьте овощи, приправьте специями и готовьте до мягкости.
3. Бедро нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте копченую паприку и немного масла. Обжарьте до золотистой корочки.
4. Затем добавьте соус барбекю, накройте крышкой и протушите 2–3 минуты.
5. К готовым овощам добавьте рукколу или шпинат, дижонскую горчицу, перемешайте.
6. Выложите смесь на тарелку, сверху – курицу с соусом. Посыпьте кунжутом перед подачей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: