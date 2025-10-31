Если вы ищете простое, но интересное блюдо для ужина, теплый салат по-азиатски с курицей – именно то, что нужно. Он получается сытным, ароматным и одновременно легким. Сочетание обжаренной курицы, сочных овощей и нежных шампиньонов создает идеальный баланс вкуса. Завершающий акцент – соус барбекю и дижонская горчица, которые добавляют салату пикантности.

Идея приготовления изысканного теплого салата с курицей и шампиньонами опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро без кости – 300 г

шампиньоны (шампиньоны) – 200 г

красный сладкий перец – 1 шт.

масло растительное – 2 ст.л.

сливочное масло – 15 г

соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок – по вкусу

соус барбекю – 2–3 ст.л.

руккола или шпинат – горсть

дижонская горчица – 1 ч. л.

кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Перец и шампиньоны нарежьте.

2. На сковороде разогрейте масло со сливочным маслом, обжарьте овощи, приправьте специями и готовьте до мягкости.

3. Бедро нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте копченую паприку и немного масла. Обжарьте до золотистой корочки.

4. Затем добавьте соус барбекю, накройте крышкой и протушите 2–3 минуты.

5. К готовым овощам добавьте рукколу или шпинат, дижонскую горчицу, перемешайте.

6. Выложите смесь на тарелку, сверху – курицу с соусом. Посыпьте кунжутом перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: