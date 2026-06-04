Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить
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Теплые салаты давно стали отличной альтернативой привычным гарнирам и сложным ужинам. Сочетание сочной курицы, обжаренных грибов, свежих овощей и нежного сыра делает блюдо питательным и очень вкусным. Такой салат можно подать как полноценный обед или легкий ужин. Готовится он быстро, а результат непременно понравится всей семье.
Идея приготовления вкусного салата с курицей, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- шампиньоны – 250 г
- болгарский перец – 1 шт.
- мягкий сливочный сыр – 120 г
- листья салата или любимая зелень – 1 пучок
- кунжут – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- паприка – 1 ч. л.
- итальянские травы – 1 ч.л.
- масло для жарки – 1 ст.л.
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посыпьте паприкой, итальянскими травами и солью, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут для маринования.
2. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте курицу до золотистой корочки и полной готовности. Переложите мясо на тарелку.
3. Шампиньоны нарежьте пластинками, а болгарский перец — полосками. Обжарьте овощи на той же сковородке до мягкости и легкого румянца.
4. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и горчицу в зернах. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
5. На большое блюдо или порционные тарелки выложите листья салата или другую зелень. Сверху распределите теплую курицу и обжаренные грибы с перцем.
6. Мягкий сыр нарежьте небольшими кусочками и добавьте к салату. Он прекрасно сочетается с теплыми ингредиентами и сделает вкус более нежным.
7. Полейте блюдо подготовленной заправкой и посыпьте кунжутом.
8. Подавать теплый салат нужно сразу после приготовления. Благодаря сочетанию куриного филе, грибов, свежих овощей и сливочного сыра блюдо получается сытным, ароматным и станет отличным вариантом для обеда или легкого ужина.
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