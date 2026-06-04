Теплые салаты давно стали отличной альтернативой привычным гарнирам и сложным ужинам. Сочетание сочной курицы, обжаренных грибов, свежих овощей и нежного сыра делает блюдо питательным и очень вкусным. Такой салат можно подать как полноценный обед или легкий ужин. Готовится он быстро, а результат непременно понравится всей семье.

Идея приготовления вкусного салата с курицей, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

шампиньоны – 250 г

болгарский перец – 1 шт.

мягкий сливочный сыр – 120 г

листья салата или любимая зелень – 1 пучок

кунжут – 1 ст.л.

соль – по вкусу

паприка – 1 ч. л.

итальянские травы – 1 ч.л.

масло для жарки – 1 ст.л.

Для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посыпьте паприкой, итальянскими травами и солью, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут для маринования.

2. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте курицу до золотистой корочки и полной готовности. Переложите мясо на тарелку.

3. Шампиньоны нарежьте пластинками, а болгарский перец — полосками. Обжарьте овощи на той же сковородке до мягкости и легкого румянца.

4. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и горчицу в зернах. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

5. На большое блюдо или порционные тарелки выложите листья салата или другую зелень. Сверху распределите теплую курицу и обжаренные грибы с перцем.

6. Мягкий сыр нарежьте небольшими кусочками и добавьте к салату. Он прекрасно сочетается с теплыми ингредиентами и сделает вкус более нежным.

7. Полейте блюдо подготовленной заправкой и посыпьте кунжутом.

8. Подавать теплый салат нужно сразу после приготовления. Благодаря сочетанию куриного филе, грибов, свежих овощей и сливочного сыра блюдо получается сытным, ароматным и станет отличным вариантом для обеда или легкого ужина.

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