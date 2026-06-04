Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
252
Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Теплые салаты давно стали отличной альтернативой привычным гарнирам и сложным ужинам. Сочетание сочной курицы, обжаренных грибов, свежих овощей и нежного сыра делает блюдо питательным и очень вкусным. Такой салат можно подать как полноценный обед или легкий ужин. Готовится он быстро, а результат непременно понравится всей семье.

Идея приготовления вкусного салата с курицей, грибами и сыром опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • шампиньоны – 250 г
  • болгарский перец – 1 шт.
  • мягкий сливочный сыр – 120 г
  • листья салата или любимая зелень – 1 пучок
  • кунжут – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • паприка – 1 ч. л.
  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • масло для жарки – 1 ст.л.

Для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посыпьте паприкой, итальянскими травами и солью, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут для маринования.

2. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте курицу до золотистой корочки и полной готовности. Переложите мясо на тарелку.

Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить

3. Шампиньоны нарежьте пластинками, а болгарский перец — полосками. Обжарьте овощи на той же сковородке до мягкости и легкого румянца.

4. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и горчицу в зернах. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить

5. На большое блюдо или порционные тарелки выложите листья салата или другую зелень. Сверху распределите теплую курицу и обжаренные грибы с перцем.

6. Мягкий сыр нарежьте небольшими кусочками и добавьте к салату. Он прекрасно сочетается с теплыми ингредиентами и сделает вкус более нежным.

Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить

7. Полейте блюдо подготовленной заправкой и посыпьте кунжутом.

8. Подавать теплый салат нужно сразу после приготовления. Благодаря сочетанию куриного филе, грибов, свежих овощей и сливочного сыра блюдо получается сытным, ароматным и станет отличным вариантом для обеда или легкого ужина.

Теплый салат с курицей, грибами и сыром: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты