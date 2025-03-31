Пасха – это время светлой радости, традиций и, конечно же, вкусной выпечки. Ни одна паска не обходится без нежного покрытия, которое придает ей праздничный вид. Глазурь – это не просто украшение, а настоящий символ Пасхи, завершающий образ и подчеркивающий вкус выпечки.

Видео дня

Подборкой из пяти лучших рецептов глазури, которые сделают ваши пасочки идеальными, поделилась фудблогер Анна с ником sot.cake в Instagram. Выбирайте свою любимую и создавайте настоящие кулинарные шедевры к светлому празднику.

1. Белковая глазурь

Эта глазурь получается нежной, блестящей и стойкой. Она быстро застывает и прекрасно держит форму, поэтому идеально подходит для глазирования пасочек и печенья.

Ингредиенты:

яичный белок – 1 шт.

сахарная пудра – 150 г

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Взбить белок с сахарной пудрой до густой массы.

2. Добавить лимонный сок для блеска.

3. Наносить сразу после взбивания, пока глазурь не начала застывать.

2. Желатиновая глазурь

Эта глазурь образует тонкое, ровное и немного эластичное покрытие, которое хорошо держится на выпечке и не крошится.

Ингредиенты:

желатин – 1 ч. л.

вода – 50 мл

сахарная пудра или сахар – 100 г

Способ приготовления :

1. Замочить желатин в воде.

2. Подогреть до растворения, смешать с сахарной пудрой.

3. Отлично перемешать до однородности.

Наносить теплой, равномерно распределяя ложкой или кисточкой.

3. Сахарная (водная) глазурь

Простая в приготовлении, гладкая и блестящая глазурь, которая быстро застывает и образует легкую хрустящую корочку.

Ингредиенты:

сахарная пудра – 150 г

горячая вода – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты до густой однородной консистенции.

2. Выливать на выпечку, распределяя ложкой или лопаткой.

4. Шоколадная глазурь

Насыщенная, глянцевая глазурь с ярким шоколадным вкусом, которая отлично подходит для тортов, куличей и пирожных.

Ингредиенты:

шоколад – 100 г

сливки (20% и более) или сливочное масло – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Растопить шоколад со сливками или маслом на водяной бане.

2. Перемешать до гладкой однородной консистенции.

3. Заливать глазурь на теплую выпечку, чтобы она равномерно стекла.

5. Зеркальная глазурь

Глянцевая глазурь с идеально гладким и зеркальным эффектом, которая придает выпечке профессиональный вид.

Ингредиенты:

желатин – 1 ч.л.

сахар – 100 г

сливки (30%) – 75 мл.

шоколад (белый или черный) – 100 г

Способ приготовления:

1. Замочить желатин в небольшом количестве воды.

2. Нагреть сливки с сахаром, добавить шоколад и растопить его.

3. Добавить желатин и взбить массу до блеска.

4. Поливать глазурь на хорошо охлажденные куличи или торты для зеркального эффекта.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: