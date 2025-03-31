Точно не прогадаете: топ-5 видов глазури на паску, которые получатся у каждой хозяйки
Пасха – это время светлой радости, традиций и, конечно же, вкусной выпечки. Ни одна паска не обходится без нежного покрытия, которое придает ей праздничный вид. Глазурь – это не просто украшение, а настоящий символ Пасхи, завершающий образ и подчеркивающий вкус выпечки.
Подборкой из пяти лучших рецептов глазури, которые сделают ваши пасочки идеальными, поделилась фудблогер Анна с ником sot.cake в Instagram. Выбирайте свою любимую и создавайте настоящие кулинарные шедевры к светлому празднику.
1. Белковая глазурь
Эта глазурь получается нежной, блестящей и стойкой. Она быстро застывает и прекрасно держит форму, поэтому идеально подходит для глазирования пасочек и печенья.
Ингредиенты:
- яичный белок – 1 шт.
- сахарная пудра – 150 г
- лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Взбить белок с сахарной пудрой до густой массы.
2. Добавить лимонный сок для блеска.
3. Наносить сразу после взбивания, пока глазурь не начала застывать.
2. Желатиновая глазурь
Эта глазурь образует тонкое, ровное и немного эластичное покрытие, которое хорошо держится на выпечке и не крошится.
Ингредиенты:
- желатин – 1 ч. л.
- вода – 50 мл
- сахарная пудра или сахар – 100 г
Способ приготовления :
1. Замочить желатин в воде.
2. Подогреть до растворения, смешать с сахарной пудрой.
3. Отлично перемешать до однородности.
Наносить теплой, равномерно распределяя ложкой или кисточкой.
3. Сахарная (водная) глазурь
Простая в приготовлении, гладкая и блестящая глазурь, которая быстро застывает и образует легкую хрустящую корочку.
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 150 г
- горячая вода – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты до густой однородной консистенции.
2. Выливать на выпечку, распределяя ложкой или лопаткой.
4. Шоколадная глазурь
Насыщенная, глянцевая глазурь с ярким шоколадным вкусом, которая отлично подходит для тортов, куличей и пирожных.
Ингредиенты:
- шоколад – 100 г
- сливки (20% и более) или сливочное масло – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Растопить шоколад со сливками или маслом на водяной бане.
2. Перемешать до гладкой однородной консистенции.
3. Заливать глазурь на теплую выпечку, чтобы она равномерно стекла.
5. Зеркальная глазурь
Глянцевая глазурь с идеально гладким и зеркальным эффектом, которая придает выпечке профессиональный вид.
Ингредиенты:
- желатин – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- сливки (30%) – 75 мл.
- шоколад (белый или черный) – 100 г
Способ приготовления:
1. Замочить желатин в небольшом количестве воды.
2. Нагреть сливки с сахаром, добавить шоколад и растопить его.
3. Добавить желатин и взбить массу до блеска.
4. Поливать глазурь на хорошо охлажденные куличи или торты для зеркального эффекта.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: