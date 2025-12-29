Только из одного кефира: как приготовить домашний крем-сыр за копейки
Домашний крем-сыр можно сделать всего из одного ингредиента. Для того, чтобы приготовить вкусную домашнюю намазку, понадобится только кефир. Главное – придерживаться четкой технологии, и результат вас точно удивит.
Идея приготовления домашнего крем-сыра из кефира опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир 2-2,5% – 1,8 л (у меня 2 упаковки по 900 г)
Способ приготовления:
1. Кефир полностью заморозить (удобно делать на ночь).
2. Замороженный кефир достать, разрезать упаковку,
3. Выложить в марлю или сито над миской.
4. Оставить стекать на 8-10 часов или на ночь.
5. Утром в марле будет нежный крем-сыр, а в миске – сыворотка.
6. Из 1,8 л кефира получается примерно 450-500 г крем-сыра.
Несколько нюансов приготовления ктем-сыра:
- Сыворотку не выливайте – она идеальна для блинов, оладий, теста, хлеба
- Для соленых закусок – просто добавьте соль
- Для вкуса можно смешать с травами, специями, вялеными томатами.
