Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

Овощи и мясо – идеальное сочетание для обеда. Такие продукты следует запечь в духовке. У вас получится полноценное блюдо, которое понравится всей семье. Также вкусно добавить сверху натертый сыр.

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Идея приготовления овощного обеда в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Даже сухая курица в этом блюде будет очень сочной.

Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • лук красный – 1 шт.
  • брокколи – 300 г.
  • филе куриное – 300 г.
  • соль, паприка, черный перец, чеснок, итальянская трава.
  • панировочные сухари – 40 г.
  • пармезан – 40 г
  • масло – 3-4 ст.л.
  • сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

1. Нарезать мясо и овощи.

Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

2. Добавить остальные ингредиенты.

3. Тщательно перемешать.

Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

4. Выложить пергамент.

Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

5. Отправить в разогретую духовку на 30-40 минут.

Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

6. Готовить при температуре 200 градусов.

7. Посыпаем тертым сыром, отправляем в духовку еще на 10 минут.

Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке

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