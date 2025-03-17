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Только овощи, курица и сыр: как приготовить быстрый и сытный обед в духовке
Овощи и мясо – идеальное сочетание для обеда. Такие продукты следует запечь в духовке. У вас получится полноценное блюдо, которое понравится всей семье. Также вкусно добавить сверху натертый сыр.
Идея приготовления овощного обеда в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Даже сухая курица в этом блюде будет очень сочной.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- картофель – 2 шт.
- лук красный – 1 шт.
- брокколи – 300 г.
- филе куриное – 300 г.
- соль, паприка, черный перец, чеснок, итальянская трава.
- панировочные сухари – 40 г.
- пармезан – 40 г
- масло – 3-4 ст.л.
- сыр твердый – 100 г.
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо и овощи.
2. Добавить остальные ингредиенты.
3. Тщательно перемешать.
4. Выложить пергамент.
5. Отправить в разогретую духовку на 30-40 минут.
6. Готовить при температуре 200 градусов.
7. Посыпаем тертым сыром, отправляем в духовку еще на 10 минут.
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