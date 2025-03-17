Овощи и мясо – идеальное сочетание для обеда. Такие продукты следует запечь в духовке. У вас получится полноценное блюдо, которое понравится всей семье. Также вкусно добавить сверху натертый сыр.

Видео дня

Идея приготовления овощного обеда в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Даже сухая курица в этом блюде будет очень сочной.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

картофель – 2 шт.

лук красный – 1 шт.

брокколи – 300 г.

филе куриное – 300 г.

соль, паприка, черный перец, чеснок, итальянская трава.

панировочные сухари – 40 г.

пармезан – 40 г

масло – 3-4 ст.л.

сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо и овощи.

2. Добавить остальные ингредиенты.

3. Тщательно перемешать.

4. Выложить пергамент.

5. Отправить в разогретую духовку на 30-40 минут.

6. Готовить при температуре 200 градусов.

7. Посыпаем тертым сыром, отправляем в духовку еще на 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: