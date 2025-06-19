Именно сейчас стоит консервировать варенье из клубники. Если воспользоваться следующей технологией, вам понадобится всего два ингредиента. Заготовка будет прекрасно храниться.

Идея приготовления вкусного клубничного варенья опубликована на странице фудблогера bon appetit recept2024 в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг.

сахар – 400 г

Способ приготовления:

1. Клубнику нарезать на частицы.

2. Засыпать сахаром.

3. Оставить на 30 минут.

4. Довести варенье до кипения.

5. Убрать пену.

6. Варить на среднем огне 50-60 минут.

7. Можно варить меньше или больше времени.

8. При желании можно добавить сок из одного лимона.

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