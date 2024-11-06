Тонкие блины на молоке далеко не всегда выходит сделать удачными. Очень часто тесто рвется прямо на сковороде, а затем окончательно горит. Поэтому для того, чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь следующей технологией.

Видео дня

Идея приготовления идеальных тонких блинчиков, которые не порвутся, опубликована на странице фудблогера ann.food в Instagram. Очень важно не добавлять много масла во время жарки, чтобы блинчик не был жирным.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко – 2 стакана

мука – 1 стакан

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

масло – 2 ст.л.

масло для смазки сковороды (только на первый блин)

Способ приготовления:

1. Смешать в миске яйца, соль, сахар, половину молока (1 стакан).

2. Просеять муку и хорошо перемешать, пока все комочки не исчезнут.

3. Влить оставшееся молоко перемешать до однородности.

4. Добавить масло и снова перемешать.

5. Разогреть хорошо сковороду и смазать только сковороду всего один раз.

6. Жарить блины с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: