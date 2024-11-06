Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить
Тонкие блины на молоке далеко не всегда выходит сделать удачными. Очень часто тесто рвется прямо на сковороде, а затем окончательно горит. Поэтому для того, чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления идеальных тонких блинчиков, которые не порвутся, опубликована на странице фудблогера ann.food в Instagram. Очень важно не добавлять много масла во время жарки, чтобы блинчик не был жирным.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 стакана
- мука – 1 стакан
- сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- масло – 2 ст.л.
- масло для смазки сковороды (только на первый блин)
Способ приготовления:
1. Смешать в миске яйца, соль, сахар, половину молока (1 стакан).
2. Просеять муку и хорошо перемешать, пока все комочки не исчезнут.
3. Влить оставшееся молоко перемешать до однородности.
4. Добавить масло и снова перемешать.
5. Разогреть хорошо сковороду и смазать только сковороду всего один раз.
6. Жарить блины с обеих сторон.
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