Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить

Тонкие блины на молоке далеко не всегда выходит сделать удачными. Очень часто тесто рвется прямо на сковороде, а затем окончательно горит. Поэтому для того, чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления идеальных тонких блинчиков, которые не порвутся, опубликована на странице фудблогера ann.food в Instagram. Очень важно не добавлять много масла во время жарки, чтобы блинчик не был жирным.

Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 2 стакана
  • мука – 1 стакан
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – щепотка
  • масло – 2 ст.л.
  • масло для смазки сковороды (только на первый блин)

Способ приготовления:

Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить

1. Смешать в миске яйца, соль, сахар, половину молока (1 стакан).

2. Просеять муку и хорошо перемешать, пока все комочки не исчезнут.

Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить

3. Влить оставшееся молоко перемешать до однородности.

Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить

4. Добавить масло и снова перемешать.

5. Разогреть хорошо сковороду и смазать только сковороду всего один раз.

Тонкие блинчики на молоке, которые никогда не порвутся: как правильно приготовить

6. Жарить блины с обеих сторон.

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