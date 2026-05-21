Тонкие блины из кабачка – это легкий и удобный вариант домашнего блюда, которое можно использовать как основу для различных начинок. Они получаются мягкими, эластичными и хорошо держат форму, поэтому подходят как для соленых, так и для более нежных вариантов подачи. Приготовление не требует сложных ингредиентов и занимает минимум времени. Такой рецепт удобно использовать для быстрого завтрака или легкого ужина.

Идея приготовления тонких кабачковых блинов опубликована на странице фудблогера daria.makukha в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 200-250 г

яйца – 2 шт.

молоко – 200 мл.

мука – 3 ст.л.

масло – 1 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо вымойте и при необходимости очистите от кожуры. Натрите его на мелкой терке или измельчите другим удобным способом. Слегка отожмите лишнюю жидкость, чтобы тесто не было слишком жидким.

2. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Вмешайте подготовленный кабачок и мелко нарезанную зелень.

3. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Добавьте масло и доведите массу до однородной консистенции.

4. Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом.

5. Выливайте небольшие порции теста и распределяйте тонким слоем, как обычные блины. Жарьте с обеих сторон до легкой золотистой корочки.

6. Готовые блины можно подавать сразу или использовать как основу для любимых начинок. Они хорошо сочетаются как в теплом, так и в охлажденном виде.

