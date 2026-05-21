Тонкие блины из кабачка: можно завернуть любую начинку
Тонкие блины из кабачка – это легкий и удобный вариант домашнего блюда, которое можно использовать как основу для различных начинок. Они получаются мягкими, эластичными и хорошо держат форму, поэтому подходят как для соленых, так и для более нежных вариантов подачи. Приготовление не требует сложных ингредиентов и занимает минимум времени. Такой рецепт удобно использовать для быстрого завтрака или легкого ужина.
Идея приготовления тонких кабачковых блинов опубликована на странице фудблогера daria.makukha в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 200-250 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 200 мл.
- мука – 3 ст.л.
- масло – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо вымойте и при необходимости очистите от кожуры. Натрите его на мелкой терке или измельчите другим удобным способом. Слегка отожмите лишнюю жидкость, чтобы тесто не было слишком жидким.
2. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Вмешайте подготовленный кабачок и мелко нарезанную зелень.
3. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Добавьте масло и доведите массу до однородной консистенции.
4. Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом.
5. Выливайте небольшие порции теста и распределяйте тонким слоем, как обычные блины. Жарьте с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
6. Готовые блины можно подавать сразу или использовать как основу для любимых начинок. Они хорошо сочетаются как в теплом, так и в охлажденном виде.
