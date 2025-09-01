Видео дня
Тонкие и эластичные блины из кабачков: рецепт вкусной закуски за 5 минут
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусного и полезного рагу, а также салатов, дерунов, блинов, сочных котлет, запеканок, икры. Еще их можно фаршировать, тушить, мариновать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, мягких и сочных блинов из кабачков и на кефире.
Ингредиенты:
- Кабачки – 450 г
- Кефир – 300 мл
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 350 г
- Соль 1 ч. л.
- Сода 0,5 ч. л.
- Петрушка
- Масло растительное
- Сливочное масло
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки и отожмите лишнюю жидкость. Смешайте яйца с солью, кефиром, добавьте кабачки, петрушку. Постепенно всыпьте муку с содой, добавьте растительное масло. Оставьте тесто на 20 минут.
2. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
Подавайте теплыми, смазав маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: