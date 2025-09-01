Блины из кабачков

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусного и полезного рагу, а также салатов, дерунов, блинов, сочных котлет, запеканок, икры. Еще их можно фаршировать, тушить, мариновать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, мягких и сочных блинов из кабачков и на кефире.

Ингредиенты:

Кабачки – 450 г

Кефир – 300 мл

Яйца – 4 шт.

Мука – 350 г

Соль 1 ч. л.

Сода 0,5 ч. л.

Петрушка

Масло растительное

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки и отожмите лишнюю жидкость. Смешайте яйца с солью, кефиром, добавьте кабачки, петрушку. Постепенно всыпьте муку с содой, добавьте растительное масло. Оставьте тесто на 20 минут.

2. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Подавайте теплыми, смазав маслом.

