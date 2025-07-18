Тонкие и очень вкусные блины из кабачков для закусок: делимся рецептом теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Тонкие и очень вкусные блины из кабачков для закусок: делимся рецептом теста

Кабачок – очень универсальный овощ, который можно готовить по-разному: тушить, запекать, мариновать, а также делать из них блины, оладьи, а также вкусную икру, рулетики, а также рагу, дерунов.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из кабачков, с чесноком и специями. 

Блины из кабачков

Ингредиенты:

  • бакачок
  • яйца
  • специи
  • мука
  • масло
  • чеснок
  • лук 
  • зелень 

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите.

Основа для теста

2. Добавьте яйца, муку, тертый чеснок, лук, порезанную зелень.

Приготовление блюда

3. Пожарьте блины и подавайте их с разными солеными начинками или просто соусами!

Готовые блины

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