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Тонкие и очень вкусные блины из кабачков для закусок: делимся рецептом теста
Кабачок – очень универсальный овощ, который можно готовить по-разному: тушить, запекать, мариновать, а также делать из них блины, оладьи, а также вкусную икру, рулетики, а также рагу, дерунов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из кабачков, с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- бакачок
- яйца
- специи
- мука
- масло
- чеснок
- лук
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите.
2. Добавьте яйца, муку, тертый чеснок, лук, порезанную зелень.
3. Пожарьте блины и подавайте их с разными солеными начинками или просто соусами!
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