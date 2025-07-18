Блины из кабачков

Кабачок – очень универсальный овощ, который можно готовить по-разному: тушить, запекать, мариновать, а также делать из них блины, оладьи, а также вкусную икру, рулетики, а также рагу, дерунов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов из кабачков, с чесноком и специями.

Ингредиенты:

бакачок

яйца

специи

мука

масло

чеснок

лук

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите.

2. Добавьте яйца, муку, тертый чеснок, лук, порезанную зелень.

3. Пожарьте блины и подавайте их с разными солеными начинками или просто соусами!

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