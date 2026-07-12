Тонкие кабачковые блинчики с колбасой: получится очень вкусно
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В сезон молодых кабачков особенно популярными становятся простые блюда, которые можно приготовить без лишних затрат времени. Кабачковые блины с колбасой – именно такой вариант: они получаются тонкими, нежными и очень сытными. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто уже есть дома. Готовое блюдо можно подавать со сметаной, греческим йогуртом или любым любимым соусом.
Идея приготовления тонких кабачковых блинчиков с колбасой опубликована на странице top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 300 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 100 г
- молоко – 250 мл.
- колбаса – 100 г
- соль – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- специи – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
- растительное масло – для смазывания сковороды
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на мелкой терке и хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость.
2. Колбасу также натрите на мелкой тёрке или очень мелко нарежьте.
3. В глубокой миске смешайте кабачок, колбасу и яйца.
4. Влейте молоко, добавьте соль, сушеный чеснок, специи и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.
5. Постепенно всыпьте муку и замесите однородное тесто без комочков.
6. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её растительным маслом.
7. Вылейте небольшое количество теста и сразу распределите его по поверхности тонким слоем с помощью лопатки или круговыми движениями сковороды.
8. Жарьте блин по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
9. Готовые кабачковые блины выложите на тарелку и подавайте горячими.
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