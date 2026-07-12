В сезон молодых кабачков особенно популярными становятся простые блюда, которые можно приготовить без лишних затрат времени. Кабачковые блины с колбасой – именно такой вариант: они получаются тонкими, нежными и очень сытными. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто уже есть дома. Готовое блюдо можно подавать со сметаной, греческим йогуртом или любым любимым соусом.

Идея приготовления тонких кабачковых блинчиков с колбасой опубликована на странице top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 300 г

яйца – 3 шт.

мука – 100 г

молоко – 250 мл.

колбаса – 100 г

соль – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

специи – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

растительное масло – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке и хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость.

2. Колбасу также натрите на мелкой тёрке или очень мелко нарежьте.

3. В глубокой миске смешайте кабачок, колбасу и яйца.

4. Влейте молоко, добавьте соль, сушеный чеснок, специи и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.

5. Постепенно всыпьте муку и замесите однородное тесто без комочков.

6. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её растительным маслом.

7. Вылейте небольшое количество теста и сразу распределите его по поверхности тонким слоем с помощью лопатки или круговыми движениями сковороды.

8. Жарьте блин по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.

9. Готовые кабачковые блины выложите на тарелку и подавайте горячими.

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