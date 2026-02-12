Лаваш прекрасно подходит для приготовления разнообразных быстрых и сытных закусок. Такую основу часто покупают в магазине, но ее значительно проще будет приготовить в домашних условиях. Понадобится всего четыре простых ингредиента.

Идея приготовления тонкого бездрожжевого лаваша на сковородке опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

кипяток – 200 г

соль – 0,5 ч.л.

масло – 20 г

мука – 350 г (и 20-30 г для обсыпки)

Способ приготовления:

1. Объединить все для теста.

2. Накрыть и оставить на 20-30 минут.

3. Поделить на одинаковые частицы.

4. Тоненько раскатать.

5. Обжарить на сухой, хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.

6. Долго жарить не нужно, чтобы не пересушить.

7. Выложить на тарелку, слегка сбрызнуть водой, накрыть пленкой и полотенцем.

