Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
195
Лаваш прекрасно подходит для приготовления разнообразных быстрых и сытных закусок. Такую основу часто покупают в магазине, но ее значительно проще будет приготовить в домашних условиях. Понадобится всего четыре простых ингредиента.

Идея приготовления тонкого бездрожжевого лаваша на сковородке опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

  • кипяток – 200 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • масло – 20 г
  • мука – 350 г (и 20-30 г для обсыпки)

Способ приготовления:

1. Объединить все для теста.

2. Накрыть и оставить на 20-30 минут.

3. Поделить на одинаковые частицы.

4. Тоненько раскатать.

5. Обжарить на сухой, хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.

6. Долго жарить не нужно, чтобы не пересушить.

7. Выложить на тарелку, слегка сбрызнуть водой, накрыть пленкой и полотенцем.

