Тонкий домашний лаваш: из чего приготовить
Лаваш прекрасно подходит для приготовления разнообразных быстрых и сытных закусок. Такую основу часто покупают в магазине, но ее значительно проще будет приготовить в домашних условиях. Понадобится всего четыре простых ингредиента.
Идея приготовления тонкого бездрожжевого лаваша на сковородке опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- кипяток – 200 г
- соль – 0,5 ч.л.
- масло – 20 г
- мука – 350 г (и 20-30 г для обсыпки)
Способ приготовления:
1. Объединить все для теста.
2. Накрыть и оставить на 20-30 минут.
3. Поделить на одинаковые частицы.
4. Тоненько раскатать.
5. Обжарить на сухой, хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.
6. Долго жарить не нужно, чтобы не пересушить.
7. Выложить на тарелку, слегка сбрызнуть водой, накрыть пленкой и полотенцем.
