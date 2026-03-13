Тонкий лаваш для разнообразных закусок: как приготовить в домашних условиях
Тонкий лаваш для ваших любимых закусок можно легко приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы получился румяным и эластичным, воспользуйтесь следующим простым рецептом.
Идея приготовления домашних тонких лавашей опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 стакана муки (по 200 г)
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 стакан кипятка (200 мл.)
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, масло и кипяток.
2. Перемешать сначала лопаткой (делайте это быстро, но осторожно, чтобы не обжечься) дальше руками.
3. Вымесить долго, накрыть пленкой, чтобы оно сверху не засыхало.
4. Поделить на 6-7 частей и раскатать тоненько.
5. Вырезать с помощью крышки, выпекать на сухой сковородке с двух сторон
6. Горячие лаваши накрыть влажным полотенцем – если этого не сделать, то они просто высохнут и не будут эластичными.
