Тонкий лаваш для ваших любимых закусок можно легко приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы получился румяным и эластичным, воспользуйтесь следующим простым рецептом.

Идея приготовления домашних тонких лавашей опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

3 стакана муки (по 200 г)

3 ст.л. растительного масла

1 стакан кипятка (200 мл.)

щепотка соли

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль, масло и кипяток.

2. Перемешать сначала лопаткой (делайте это быстро, но осторожно, чтобы не обжечься) дальше руками.

3. Вымесить долго, накрыть пленкой, чтобы оно сверху не засыхало.

4. Поделить на 6-7 частей и раскатать тоненько.

5. Вырезать с помощью крышки, выпекать на сухой сковородке с двух сторон

6. Горячие лаваши накрыть влажным полотенцем – если этого не сделать, то они просто высохнут и не будут эластичными.

