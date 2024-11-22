Топ-10 заготовок, которые сэкономят время на приготовление здоровой пищи

Время – это самое ценное, что у нас есть. Его нужно экономить на не тратить на вещи, не имеющие никакого значения.

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Именно поэтому большинство хозяек пытаются как можно больше сократить время, использованное для приготовления пищи. Лучше всего для этого использовать разные заготовки. О топ-10 заготовках, которые существенно сэкономят время на приготовление пищи, и Facebook рассказала консультант по питанию Мария Федоренко.

Значительно облегчить приготовление пищи сможет набор продуктов, которые всегда будут в наличии в холодильнике. Из него в считанные минуты можно приготовить полноценный, а главное здоровый обед или ужин.

В наличии дома следует хранить следующие продукты:

Рыба мороженая в стейках или филе.

Ореховая паста и орехи.

Замороженный бульон.

Различные соусы.

Яйца.

Маложирные и рассельные сыры.

Паста из твердых сортов пшеницы и разнообразные крупы.

Куриное филе.

Консервированная фасоль, чечевица, нут.

Замороженные овощные смеси

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