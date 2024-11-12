Эти блюда были одними из самых популярных в 90-е годы. Некоторые до сих пор вспоминают их с наилучшими ощущениями, в то время как другие утверждают, что больше никогда не будут есть подобную пищу.

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FoodOboz представляет вашему вниманию топ-3 блюд, которые в 90-е годы подавались к каждому праздничному столу. Интересно, что их до сих пор можно найти на полках магазинов, но уже совсем в другой интерпретации.

Салат с яйцом и луком

В народе этот салат называли "весенним". Возможно, потому, что в его состав входил именно зеленый лук, который в то время продавался только по сезону. Отваренные яйца и зеленый лук измельчались большими кусками. К смеси добавлялась сметана или майонез. Все перемешивалось и доволилось до вкуса солью и перцем.

Корзинки

Песочные корзинки с добавлением варенья и белкового крема – самое любимое лакомство детей, выросшее во времена СССР и вскоре после его распада. Также тогда можно было найти вариант корзинок, украшавшихся декоративными грибочками.

Вафельный торт

Этот торт был самым популярным из всех, что можно было приобрести или приготовить и в 90-е годы. Дело в том, что для его приготовления требовались только доступные и относительно недорогие ингредиенты. Таким образом, каждый мог позволить себе приготовить вафельный торт и даже угостить им гостей. Вареную сгущенку смешивали со сливочным маслом. Полученной смесью перемазывались вафельные коржи и присыпались орехами.

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