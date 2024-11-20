Во времена СССР для празднования Нового года за столом собиралась вся семья и самые близкие друзья. Считалось, что это самый главный праздник года, и чем богаче накрытый стол, тем лучше семья проведет все последующие 12 месяцев.

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Тем не менее, в большинстве семей подавали одинаковые блюда. Это обусловлено маленьким выбором продуктов питания, доступных для продажи, а также отсутствием доступа к большому количеству информации. FoodOboz представляет топ-5 новогодних блюд, которые готовили на этот праздник только в СССР.

Шпроты

Хотя рыба в СССР не была в дефиците, шпроты считались настоящим деликатесом. Эта рыбная консерва выкладывалась на кусок хлеба с маслом. Подавались бутерброды с зеленью и кусочком лимона. Иногда лимон заменяли соленым огурцом.

Салат "Мимоза"

На праздновании Нового года салат "Мимоза" был самым популярным блюдом в любой семье. Причина его популярности очень проста: не было никаких проблем найти в магазине картофель, морковь, лук и рыбные консервы. А вот ананасы, морепродукты или другие ингредиенты считались настоящим дефицитом, поэтому с их приобретением всегда были проблемы.

Салат оливье

В канун Нового года хозяйки устраивали настоящие охоты за банкой зеленого консервированного горошка, чтобы приготовить традиционный праздничный салат оливье. Вареную колбасу также было нелегко достать, поэтому те, кому удалось приобрести эти ингредиенты, готовили салат с большой гордостью за свои достижения.

Селедка под шубой

Этот салат, как и "Мимоза", пользовался большой популярностью только потому, что все ингредиенты для него были доступны для приобретения. А еще, по мнению людей в те времена, это блюдо выглядело празднично, поэтому при подаче, как правило, ставилось на центр стола.

Котлеты

Даже в канун Нового года приобрести кусок птицы или свинины считалось серьезным достижением. Поэтому обычно котлеты готовятся из фарша. А для увеличения объема и вкуса к нему добавлялось большое количество лука, моркови и белого хлеба.

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