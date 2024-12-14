1 октября в Украине отмечают День украинского казачества. И не зря, ведь наши козаки когда-то защищали землю так же, как сейчас это делают ВСУ.

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По случаю такой даты следует вспомнить, как жиль казаки в те времена, а также чем питались, чтобы быть сильными и побеждать врага. FoodOboz представляет топ-8 блюд, которые кушали украинские казаки и которые стоит попробовать сегодня.

Кулиш

Это блюдо считалось практически сакральным. Его готовили дома так, чтобы лакомилась вся семья, а также в походах, используя огромные емкости. Кстати, именно поэтому кулиш получил название "полевая каша". Он готовился из пшена, которое нужно было разварить до состояния кашевидной массы. Заправляли луком и чесноком. Могли подавать как самостоятельное блюдо, либо в сочетании с рыбой или мясом.

Галушки

Это очень питательное, вкусное и легкое в приготовлении блюдо. Именно поэтому его готовили почти каждый день. Пресное тесто, замешивающееся на сыворотке или воде, отваривали небольшими кусочками в подсоленной воде. Также галушки могли добавляться к овощному или мясному бульйону, создавая новые блюда.

Потапцы

Кусочки ржаного хлеба обжаривали на сковороде в жире, образованном от обжаривания сала. Далее на кусок хлеба клали тот же кусок сала, добавляя чеснок и зелень. В то время это блюдо считалось идеальной закуской к водке.

Свиная голова с хреном

Свиная голова с хреном является известным всем казацким мясным блюдом. Для его приготовления необходимо почистить голову и проварить, добавив в кастрюлю разнообразные овощи и специи, в течение нескольких часов. А за это время следовало приготовить хрен. Для этого корень натирали на мелкой терке, обжаривали на растительном масле, а в конце добавляли подсушенную муку. Тщательно перемешав смесь заливали бульоном, добавляли сметану и теплый уксус, смешанный с солью и сахаром. Смесь доводили до кипения, а полученным соусом поливали свиную голову.

Соломаха

Соломаха – это блюдо, которое готовилось из гречневой, пшеничной или ржаной, из которого делали жидкое тесто. Его вливали в кипяток и заваривали, постоянно помешивая. К готовому блюду добавляли чеснок и масло или смалец. Это блюдо считалось одним из самых распространенных во время казачьих походов.

Капустняк

Предполагается, что капустняк в рационе казаков появился уже в конце существования Запорожской Сечи. Возможно это потому, что исследователям так и не удалось найти оригинальный рецепт этого блюда. Но существует вероятность, что капустняк, как и современный борщ, просто не имеет оригинального рецепта и каждая хозяйка готовила его так, как считала нужным для своей семьи.

Щерба и тетеря

Щебра – первое блюдо, которое обожали все казаки. Оно готовилось из рыбьей ухи, к которой добавлялась редко сваренная мука. Чуть позже это блюдо превратилось в тетерю, ведь в него начали добавлять заранее отварную пшенную кашу. Каша также готовилась по интересному рецепту. Во время варки к ней добавлялось кислое ржаное тесто.

Мясные блюда

Мясо у казаков всегда было в дефиците, ведь домашним хозяйством они практически не занимались. Тем не менее, в те времена водилось довольно много зайцев, вепрей, оленей и других диких животных, охота на которых казакам обеспечивала вкусный обед.

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