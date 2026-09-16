Торт "Белочка": как приготовить вкусный домашний десерт к чаю
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Торт "Белочка" отлично подходит для домашнего чаепития, когда хочется приготовить что-то более интересное, чем обычный бисквит. В нём сочетаются тонкие коржи, орехи, какао и нежный крем из вареного сгущённого молока. Десерт получается насыщенным и хорошо держит форму после охлаждения. Приготовить такой торт можно из привычных продуктов.
Идея приготовления домашнего торта "Белочка" с орехами опубликована на странице vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты для одного коржа
Желточная часть:
- яичные желтки – 2 шт.
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 115 г
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 5 г
Белковая часть:
- яичные белки – 2 шт.
- сахар – 70 г
- какао – 15 г
- грецкие орехи – 50 г
Для торта нужно приготовить 3 таких коржа
Для крема:
- сливочное масло – 300 г
- вареное сгущенное молоко – 200 г
- коньяк или ликер амарето – 30 г
Для украшения:
- темный или молочный шоколад – 100 г
- молотые грецкие орехи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить желтковую основу для коржа. Желтки смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, после чего всыпать муку с разрыхлителем.
2. Перемешать лопаткой до однородной консистенции. Тесто должно получиться густым, примерно как сметана.
3. Застелить форму пергаментом. Выложить тесто и равномерно распределить его по дну ложкой. Если масса прилипает к ложке, её можно немного смочить водой, тогда тесто будет легче разравнивать.
4. Далее нужно приготовить белковый слой. Белки перелить в чистую сухую миску и взбивать с сахаром около 7 минут. Масса должна стать плотной и держать форму. После этого просеять какао, добавить измельчённые грецкие орехи и осторожно перемешать, чтобы белки не осели.
5. Белковую массу равномерно выложить поверх желткового теста. Поставить форму в разогретую до 175 градусов духовку и выпекать примерно 30 минут. Время может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому готовность нужно проверять по состоянию нижнего слоя: он должен хорошо пропечься и приобрести золотистый оттенок.
6. Готовый корж оставить остывать. По тому же принципу нужно приготовить ещё два коржа. В результате должно получиться три одинаковых заготовки для торта.
7. Для крема сливочное масло и вареное сгущенное молоко нужно заранее достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Мягкое масло взбивать примерно 5 минут, пока оно не станет светлее и более воздушным.
8. Затем небольшими порциями добавляйте вареное сгущенное молоко, каждый раз хорошо взбивая крем до однородности. В конце влейте коньяк или ликер Амарето и еще раз перемешайте.
9. Когда коржи полностью остынут, нужно собрать торт. Каждый корж щедро смазать кремом и уложить один на другой. Верх и бока также покрыть кремом, после чего посыпать измельчёнными грецкими орехами.
10. Растопить шоколад любым удобным способом и полить им верх торта. Готовый десерт нужно поставить в холодильник, чтобы крем хорошо застыл, а коржи пропитались.
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