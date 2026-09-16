Торт 'Белочка': как приготовить вкусный домашний десерт к чаю

Торт "Белочка" отлично подходит для домашнего чаепития, когда хочется приготовить что-то более интересное, чем обычный бисквит. В нём сочетаются тонкие коржи, орехи, какао и нежный крем из вареного сгущённого молока. Десерт получается насыщенным и хорошо держит форму после охлаждения. Приготовить такой торт можно из привычных продуктов.

Идея приготовления домашнего торта "Белочка" с орехами опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты для одного коржа

Желточная часть:

яичные желтки – 2 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 115 г

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 5 г

Белковая часть:

яичные белки – 2 шт.

сахар – 70 г

какао – 15 г

грецкие орехи – 50 г

Для торта нужно приготовить 3 таких коржа

Для крема:

сливочное масло – 300 г

вареное сгущенное молоко – 200 г

коньяк или ликер амарето – 30 г

Для украшения:

темный или молочный шоколад – 100 г

молотые грецкие орехи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить желтковую основу для коржа. Желтки смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, после чего всыпать муку с разрыхлителем.

2. Перемешать лопаткой до однородной консистенции. Тесто должно получиться густым, примерно как сметана.

3. Застелить форму пергаментом. Выложить тесто и равномерно распределить его по дну ложкой. Если масса прилипает к ложке, её можно немного смочить водой, тогда тесто будет легче разравнивать.

4. Далее нужно приготовить белковый слой. Белки перелить в чистую сухую миску и взбивать с сахаром около 7 минут. Масса должна стать плотной и держать форму. После этого просеять какао, добавить измельчённые грецкие орехи и осторожно перемешать, чтобы белки не осели.

5. Белковую массу равномерно выложить поверх желткового теста. Поставить форму в разогретую до 175 градусов духовку и выпекать примерно 30 минут. Время может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому готовность нужно проверять по состоянию нижнего слоя: он должен хорошо пропечься и приобрести золотистый оттенок.

6. Готовый корж оставить остывать. По тому же принципу нужно приготовить ещё два коржа. В результате должно получиться три одинаковых заготовки для торта.

7. Для крема сливочное масло и вареное сгущенное молоко нужно заранее достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Мягкое масло взбивать примерно 5 минут, пока оно не станет светлее и более воздушным.

8. Затем небольшими порциями добавляйте вареное сгущенное молоко, каждый раз хорошо взбивая крем до однородности. В конце влейте коньяк или ликер Амарето и еще раз перемешайте.

9. Когда коржи полностью остынут, нужно собрать торт. Каждый корж щедро смазать кремом и уложить один на другой. Верх и бока также покрыть кремом, после чего посыпать измельчёнными грецкими орехами.

10. Растопить шоколад любым удобным способом и полить им верх торта. Готовый десерт нужно поставить в холодильник, чтобы крем хорошо застыл, а коржи пропитались.

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